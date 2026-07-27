Petróleo desaba com pausa momentânea na guerra do Oriente Médio

Os preços do petróleo recuam nesta segunda-feira, 27, após uma pausa momentânea nos ataques entre Estados Unidos e Irã. Por volta das 7h40, o petróleo brent cotado na Bolsa de Londres desabava 6,75%, aos 85,50 dólares.

Irã e Estados Unidos suspenderam seus ataques e deram um fôlego à navegação e à indústria do petróleo no Golfo, enquanto o presidente americano, Donald Trump, dá “um pouco de margem” à via diplomática com Teerã, disse seu embaixador na ONU neste domingo, 26.

O Irã anunciou uma pausa em seus bombardeios de retaliação contra aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio após passar a terceira noite consecutiva sem bombardeios.

Trump está “dando algum espaço aos diálogos, está lhes dando um pouco de margem”, afirmou o embaixador americano na ONU, Mike Waltz, que advertiu que seu país segue “pronto” para atacar o Irã e que foram mobilizados mais recursos na região.

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Apesar do cessar-fogo assinado em abril e ao protocolo de acordo de junho para avançar para uma paz duradoura, os dois países retomaram as hostilidades nas últimas duas semanas devido às tensões em torno do estratégico Estreito de Ormuz, crucial para o comércio de hidrocarbonetos.

Embora na sexta-feira o presidente americano não tenha descartado ataques de maior envergadura contra o Irã, uma calma relativa se instalou na região após quase duas semanas de confrontos.

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“Nas duas últimas noites, os americanos detiveram seus ataques. Como nossa estratégia está baseada essencialmente na resposta, também interrompemos nossas operações”, afirmou o porta-voz militar iraniano, Mohammad Akraminia.

Mas se os americanos “insistirem em continuar com a guerra, particularmente com ataques aéreos”, o conflito “se estenderá ainda mais”, acrescentou Akraminia.

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Esta pausa nos ataques reacendeu a esperança de uma retomada das negociações entre Washington e Teerã, paralisadas pelos combates no Estreito de Ormuz.

Aberto depois da assinatura de um protocolo de acordo, em junho, que previa um ciclo de negociações de paz de 60 dias, o Irã voltou a fechar o estreito após a retomada das hostilidades.

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Nas últimas 24 horas, seis navios que tentaram cruzar esta passagem marítima foram detidos, reportou a TV estatal iraniana. Diante de todos esse fatores, a commodity recua forte nesta segunda-feira.