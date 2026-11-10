Petróleo cai abaixo de US$ 90 e dá alívio aos mercados, mas inflação dos EUA limita otimismo

O petróleo Brent caiu abaixo de US$ 90 o barril nesta terça-feira (10), pela primeira vez desde o fim de agosto, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastou a possibilidade de novos ataques ao Irã no curto prazo.

A perspectiva de uma redução das tensões diminuiu o temor de interrupções prolongadas no fornecimento de petróleo do Oriente Médio.

O barril chegou a US$ 89,16 e recuava cerca de 3% durante a sessão.

A queda reverte parte da disparada provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã, iniciada no fim de fevereiro. Em 30 de outubro, o Brent atingiu US$ 118. Desde então, recuou cerca de 23%.

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Ainda há ataques a navios na região do estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo, mas eles não se intensificaram o suficiente para elevar novamente os preços nesta sessão.

A expectativa de negociação entre Washington e Teerã não é o único fator por trás do recuo.

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A oferta global também dá sinais de superar a demanda.

Preços elevados reduziram o consumo, a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) aumentou em outubro e o banco JP Morgan estimou um excedente mundial de cerca de 1,4 milhão de barris por dia naquele mês.

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A queda do petróleo favoreceu bolsas europeias e japonesas, que se recuperaram após as perdas recentes ligadas a ações de tecnologia.

Nos Estados Unidos, porém, os índices recuaram depois da divulgação de uma inflação acima do esperado.

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O índice de preços ao consumidor subiu 0,4% em outubro, ante previsão de 0,3%; o núcleo, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3%. O dado reforçou as apostas de que o Federal Reserve pode voltar a elevar os juros em dezembro.

Para o Brasil, petróleo mais barato pode reduzir a pressão sobre combustíveis, fretes e custos de produção, além de ajudar a conter a inflação.

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O efeito, contudo, não é automático nem aparece necessariamente de imediato nos postos.

O preço da gasolina vendido ao consumidor também depende do câmbio, de impostos, da mistura de etanol, dos custos de distribuição e revenda e das decisões da Petrobras.

O alívio também pode durar pouco. Enquanto não houver acordo entre Estados Unidos e Irã e a circulação pelo estreito de Hormuz continuar sujeita a ataques, o risco de interrupção no abastecimento permanece.

A combinação de oferta abundante e expectativa de distensão derrubou as cotações nesta semana, mas o mercado segue vulnerável a uma nova escalada militar.