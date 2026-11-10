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Petróleo cai abaixo de US$ 90 e dá alívio aos mercados, mas inflação dos EUA limita otimismo

Brent recua cerca de 23% desde o pico de outubro; ataques a navios no Oriente Médio continuam e oferta global pressiona cotações

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 13h38
Unidade de processamento de petróleo bruto da Saudi Aramco, em Abqaiq, na Arábia Saudita
Unidade de processamento de petróleo bruto da Saudi Aramco, em Abqaiq, na Arábia Saudita (Getty/Getty Images)
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Petróleo cai abaixo de US$ 90 e dá alívio aos mercados, mas inflação dos EUA limita otimismo Priorize VEJA no Google

O petróleo Brent caiu abaixo de US$ 90 o barril nesta terça-feira (10), pela primeira vez desde o fim de agosto, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afastou a possibilidade de novos ataques ao Irã no curto prazo.

A perspectiva de uma redução das tensões diminuiu o temor de interrupções prolongadas no fornecimento de petróleo do Oriente Médio.

O barril chegou a US$ 89,16 e recuava cerca de 3% durante a sessão.

A queda reverte parte da disparada provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã, iniciada no fim de fevereiro. Em 30 de outubro, o Brent atingiu US$ 118. Desde então, recuou cerca de 23%.

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Ainda há ataques a navios na região do estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo, mas eles não se intensificaram o suficiente para elevar novamente os preços nesta sessão.

A expectativa de negociação entre Washington e Teerã não é o único fator por trás do recuo.

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A oferta global também dá sinais de superar a demanda.

Preços elevados reduziram o consumo, a produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) aumentou em outubro e o banco JP Morgan estimou um excedente mundial de cerca de 1,4 milhão de barris por dia naquele mês.

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A queda do petróleo favoreceu bolsas europeias e japonesas, que se recuperaram após as perdas recentes ligadas a ações de tecnologia.

Nos Estados Unidos, porém, os índices recuaram depois da divulgação de uma inflação acima do esperado.

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O índice de preços ao consumidor subiu 0,4% em outubro, ante previsão de 0,3%; o núcleo, que exclui alimentos e energia, avançou 0,3%. O dado reforçou as apostas de que o Federal Reserve pode voltar a elevar os juros em dezembro.

Para o Brasil, petróleo mais barato pode reduzir a pressão sobre combustíveis, fretes e custos de produção, além de ajudar a conter a inflação.

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O efeito, contudo, não é automático nem aparece necessariamente de imediato nos postos.

O preço da gasolina vendido ao consumidor também depende do câmbio, de impostos, da mistura de etanol, dos custos de distribuição e revenda e das decisões da Petrobras.

O alívio também pode durar pouco. Enquanto não houver acordo entre Estados Unidos e Irã e a circulação pelo estreito de Hormuz continuar sujeita a ataques, o risco de interrupção no abastecimento permanece.

A combinação de oferta abundante e expectativa de distensão derrubou as cotações nesta semana, mas o mercado segue vulnerável a uma nova escalada militar.

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