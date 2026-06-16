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Petróleo cai abaixo de US$ 80 após acordo entre EUA e Irã e expectativa de reabertura de Ormuz

Mercado reduz prêmio de risco geopolítico enquanto navios começam a retomar operações na região

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 17h50
Refinaria de petróleo
Uma torre de queima na refinaria Dos Bocas Olmeca da Petróleos Mexicanos (PEMEX), na cidade de Paraíso, estado de Tabasco, México, na quinta-feira, 16 de abril de 2026 (Isabel Mateos Hinojosa/Bloomberg via/Getty Images)
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Os preços do petróleo fecharam abaixo de US$ 80 por barril nesta terça-feira (16), atingindo o menor nível desde o início de março, à medida que investidores passaram a apostar na normalização gradual do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz após o acordo firmado entre Estados Unidos e Irã para ampliar o cessar-fogo e reabrir a principal rota energética do Golfo Pérsico.

O barril do Brent, referência internacional, caiu 5,1%, para US$ 78,96. Já o WTI, referência dos Estados Unidos, recuou 5,8%, encerrando o dia a US$ 76,05.

A queda amplia o movimento iniciado após Washington e Teerã anunciarem, no fim de semana, um entendimento para manter a trégua militar e permitir a retomada gradual da navegação pelo estreito, que vinha operando de forma limitada desde o início da guerra, em fevereiro.

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Guerra elevou preços ao maior nível em anos

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O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã provocou forte volatilidade no mercado energético nos últimos meses.

Antes do início das hostilidades, o Brent era negociado em torno de US$ 72 por barril. Com os ataques militares e os riscos de interrupção do abastecimento, os preços chegaram a superar US$ 120 em abril.

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O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais estratégicos do comércio mundial de energia. Cerca de um quinto do petróleo consumido no planeta e grande parte das exportações de gás natural liquefeito do Catar passam pela passagem marítima.

Analistas afirmam que o acordo reduziu parte do chamado “prêmio geopolítico” incorporado aos preços durante a guerra.

Segundo Soojin Kim, analista do banco japonês MUFG, a expectativa de recuperação gradual das exportações da região diminuiu as preocupações imediatas com o abastecimento.

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Além do petróleo, a perspectiva de maior oferta energética também ajudou a aliviar receios inflacionários em diversas economias.

Primeiros navios voltam a cruzar área de restrição

Sinais de retomada começaram a surgir nesta terça-feira. Dois petroleiros iranianos deixaram o Golfo de Omã e cruzaram a linha de bloqueio estabelecida pelos Estados Unidos, marcando os primeiros movimentos relevantes de exportação de petróleo iraniano sem interferência militar desde o início das restrições.

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Mesmo assim, operadores do setor afirmam que a normalização completa ainda está distante.

Empresas de navegação, seguradoras e comerciantes de petróleo alertam que o retorno ao fluxo pré-guerra poderá levar semanas ou até meses. Persistem preocupações relacionadas à presença de minas marítimas, riscos de segurança e custos elevados de seguro.

O presidente da Mitsui O.S.K. Lines, uma das maiores companhias de transporte marítimo do mundo, afirmou que muitos armadores ainda aguardam evidências mais concretas de que o acordo será duradouro antes de retomar rotas regulares pela região.

Bancos reduzem projeções para o petróleo

A melhora das perspectivas levou grandes bancos a revisar suas estimativas para os preços da commodity.

O Goldman Sachs reduziu em US$ 10 sua projeção para o Brent no último trimestre de 2026 e agora prevê cotações em torno de US$ 80 por barril. O banco passou a considerar que as exportações do Golfo Pérsico poderão retornar aos níveis anteriores ao conflito já no fim de julho.

O UBS também avaliou que o mercado recebeu positivamente o acordo, embora tenha ressaltado que a recuperação do transporte marítimo dependerá da confiança de armadores e seguradoras.

Já o Morgan Stanley considera que o mercado continuará relativamente apertado durante o verão do hemisfério norte, mas vê os preços estabilizados próximos de US$ 80 por barril a partir do quarto trimestre.

Alívio para inflação e economia

A queda do petróleo tem reflexos que vão além do setor energético.

Preços mais baixos tendem a reduzir custos de combustíveis, transporte e logística, ajudando no combate à inflação em economias desenvolvidas e emergentes. O movimento também favorece companhias aéreas, empresas de transporte e setores intensivos em energia.

Por outro lado, ações de grandes petroleiras vêm sofrendo pressão nos mercados financeiros diante da perspectiva de receitas menores caso a commodity permaneça próxima dos níveis atuais.

Apesar da forte correção desta semana, especialistas afirmam que o mercado continuará sensível a qualquer sinal de descumprimento do acordo entre Washington e Teerã, mantendo a volatilidade elevada nos próximos meses.

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