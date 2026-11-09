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Petróleo cai 3% após Trump dizer que guerra com Irã dificilmente será retomada

Por volta das 9h, os preços do petróleo brent recuavam 3,4%, aos 94,97 dólares por barril

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h05
Refinaria de petróleo
"É altamente improvável que vá ser necessário (retomar a guerra)", disse Trump (Isabel Mateos Hinojosa/Bloomberg via/Getty Images)
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Petróleo cai 3% após Trump dizer que guerra com Irã dificilmente será retomada Priorize VEJA no Google

Os preços do petróleo caem forte no mercado internacional nesta segunda-feira, 9. A baixa acontece após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar ser “altamente improvável” uma retomada da guerra contra o Irã.

Por volta das 9h, os preços do petróleo brent recuavam 3,4%, aos 94,97 dólares por barril. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pôs em dúvida, neste domingo, 8, a possibilidade de que os combates com o Irã sejam retomados, ao declarar à CNN que esse é um cenário “altamente improvável”, enquanto as conversas continuarem avançando.

Nas últimas semanas, Trump tinha ameaçado retomar os ataques, e veículos de comunicação americanos sugeriram que as hostilidades poderiam ser reiniciadas depois das eleições de meio de mandato na semana passada.

“É altamente improvável que vá ser necessário (retomar a guerra). Eu o faria se fosse necessário, mas nós já os atingimos muito duramente”, disse Trump à emissora CNN.

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Trump tinha admitido anteriormente que a guerra com o Irã foi responsável pela dura derrota que o Partido Republicano sofreu nas eleições legislativas.

No entanto, o presidente advertiu que qualquer decisão de retomar as hostilidades “depende de se (as autoridades iranianas) vão assinar ou não um acordo muito sólido”.

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Essas declarações contrastam com as do chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, que afirmou pouco antes que as negociações entre os dois países estavam estagnadas devido ao “choque” provocado pela recente derrota dos republicanos.

“Nos últimos dias, não houve mais viagens (de mediadores), e a razão para isso é o choque que os resultados das eleições nos Estados Unidos causaram em todos”, declarou Araghchi à televisão estatal neste domingo.

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“Agora, precisamos ver quanto tempo levarão para assimilar esses resultados, a fim de determinar como vamos avançar”, acrescentou.

Os esforços diplomáticos para resolver o conflito tinham se intensificado antes das eleições. O Irã continua bloqueando o trânsito pelo Estreito de Ormuz, o que afetou o abastecimento de petróleo proveniente do Golfo. Isso, por sua vez, fez os preços da gasolina dispararem nos Estados Unidos, contribuindo para a impopularidade da guerra.

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(Com informações da AFP)

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