ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Petrobras, Vale e Itaú lideram ranking de ações mais negociadas na B3; veja lista

Levantamento de setembro mostra avanço do Banco do Brasil e retorno de B3 e PRIO ao grupo dos dez papéis mais negociados da bolsa brasileira

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 10h16
Bolsa
The financial market has a new day of euphoria on Wednesday 3 October 2018 in Sao Paulo, Brazil , after research Datafolha confirm Jair Bolsonaro's advantage (PSL) in the preference of the voters a few days of the first turn. Soon after the opening of the market, the Brazilian Stock Exchange rose more of 4%, above 85 thousand points, at the highest level since May 16. At 3:25 pm, the Ibovespa was traded up 2.48% to 83,643 points. The dollar fell to a low of R $ 3.8240, but now recovered in the afternoon the level of R $ 3.90. At 3:23 pm, it lost 0.35%, to R $ 3.9210. Jair Bolsonaro is seen as more inclined than Haddad to promote reforms that the financial market considers necessary for the resumption of the economy. In the brokerage firms, analysts also say that Bolsonaro should have greater support in the congress, since the parties of the so-called center, related to Geraldo Alckmin, are already signaling support for the PSL candidate. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images) (Cris Faga/NurPhot/Getty Images)
Continua após publicidade
Petrobras, Vale e Itaú lideram ranking de ações mais negociadas na B3; veja lista Priorize VEJA no Google

As ações preferenciais da Petrobras (PETR4), da Vale (VALE3) e do Itaú Unibanco (ITUB4) foram as mais negociadas na bolsa brasileira em setembro de 2026, mantendo as três primeiras posições do ranking pelo segundo mês consecutivo. O levantamento do Datawise+, plataforma de dados da B3, também mostra o avanço do Banco do Brasil (BBAS3), que passou da oitava para a quarta colocação, e o retorno dos papéis da B3 (B3SA3) e da petroleira PRIO (PRIO3) à lista dos dez mais movimentados.

As instituições financeiras ocuparam cinco das dez posições do ranking, considerando Itaú, Banco do Brasil, B3, Bradesco e BTG Pactual. Além da Petrobras e da Vale, também aparecem entre os papéis mais negociados a Axia Energia e a PRIO. A Sabesp (SBSP3) e a Embraer (EMBJ3), que ocupavam a sétima e a nona posições em agosto, respectivamente, deixaram o grupo dos dez primeiros em setembro.

Veja as dez ações mais negociadas em setembro

A Petrobras (PETR4) liderou o ranking de setembro, seguida pela Vale (VALE3) e pelo Itaú Unibanco (ITUB4). Na quarta posição apareceu o Banco do Brasil (BBAS3), que ganhou quatro colocações em relação ao mês anterior, enquanto a B3 (B3SA3) retornou à lista na quinta posição.

O Bradesco (BBDC4) ocupou o sexto lugar, seguido pela Axia Energia (AXIA3), em sétimo, e pelo BTG Pactual (BPAC11), em oitavo. As ações ordinárias da Petrobras (PETR3) ficaram na nona colocação, enquanto a PRIO (PRIO3) completou o grupo dos dez papéis mais negociados.

Siga
Continua após a publicidade

Entre os fundos de investimento imobiliário (FIIs), o TRX Real Estate (TRXF11) manteve a liderança do ranking em setembro. O fundo, que possui exposição a imóveis de varejo e logística, foi seguido pelo Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), que subiu da quarta para a segunda posição. O Maxi Renda (MXRF11), voltado principalmente a recebíveis imobiliários, também ganhou espaço e avançou da sexta para a terceira colocação. Já o Pátria Log (HGLG11), especializado em galpões logísticos, passou da quinta para a quarta posição.

Na direção contrária, o XP Malls (XPML11), com investimentos em shopping centers, caiu da terceira para a quinta colocação. O GGRC11, ligado a imóveis industriais e logísticos, recuou da segunda para a nona posição. Completam o ranking o BTG Pactual Logística (BTLG11), em sexto lugar, o Capitânia Office (CPOF11), em sétimo, e o Genesis Multiestratégia (VXXV11), em oitavo. O General Shopping e Outlets do Brasil (GSFI11) ficou na décima posição.

Continua após a publicidade

ETFs de Ibovespa e small caps mantêm liderança

No mercado de fundos de índice, conhecidos como ETFs, os produtos ligados ao Ibovespa e às empresas de menor capitalização continuaram concentrando as primeiras posições. BOVA11, SMAL11 e BOVV11 repetiram, em setembro, a mesma ordem registrada em agosto. A principal mudança entre os primeiros colocados ocorreu com o LFTB11, ETF de renda fixa com exposição a títulos públicos brasileiros, que subiu da quinta para a quarta posição. O fundo ultrapassou o IVVB11, que acompanha o desempenho do índice americano S&P 500 em reais.

Outro ETF de renda fixa, o LFTS11, avançou da nona para a sexta colocação, enquanto o GOLD11, ligado ao preço internacional do ouro, passou da décima para a oitava posição.  Também aparecem entre os dez mais negociados o SPXR11, com exposição ao S&P 500 e proteção cambial, o B5P211, de renda fixa, e o DIVO11, voltado a ações de empresas pagadoras de dividendos.

Continua após a publicidade

Empresas brasileiras ganham espaço entre os BDRs

Entre os Brazilian Depositary Receipts (BDRs), certificados negociados na B3 que representam ativos emitidos no exterior, a Aura Minerals (AURA33) manteve a liderança em setembro. O destaque ficou para as instituições financeiras brasileiras com ações negociadas fora do país. A Nu Holdings (ROXO34), controladora do Nubank, avançou da terceira para a segunda posição, enquanto a XP (XPBR31) saltou da nona para a terceira.

A Micron Technology (MUTC34) permaneceu em quarto lugar, seguida pelo Mercado Livre (MELI34), que entrou no grupo dos dez mais negociados. A lista também inclui JBS (JBSS32), Nvidia (NVDC34), Inter (INBR32), Tesla (TSLA34) e SpaceX (SPCX34), que ocuparam, respectivamente, a sexta, sétima, oitava, nona e décima posições.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
B3
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).