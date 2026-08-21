Petrobras vai disputar extração de petróleo em país da África; veja qual

A Petrobras comunicou a apresentação de manifestação de interesse em blocos exploratórios localizados em áreas offshore da Bacia de Keta, em Gana, país situado na costa oeste da África. A informação foi divulgada em documento enviado ao mercado nesta sexta-feira, 21.

Segundo o documento, o Ministério de Energia e Transição Verde de Gana aprovou a aplicação para negociação de contratos de exploração em quatro blocos. “Com esta aprovação, a companhia ingressa na fase de negociação direta dos termos dos contratos de exploração”, explica a Petrobras.

Conforme do comunicado, a iniciativa está alinhada à estratégia da Petrobras de recomposição das reservas de óleo e gás por meio da exploração de novas fronteiras, tanto no Brasil quanto no exterior, conforme previsto em seu plano de negócios.

“A avaliação de novas oportunidades busca diversificar o portfólio exploratório da companhia, promovendo a geração de valor e a sustentabilidade de longo prazo de seus negócios”, conclui a Petrobras.