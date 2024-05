Petrobras tem que ser rentável e atender acionistas, diz nova presidente

A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou na noite desta segunda-feira, 27, que a empresa “tem que ser rentável” e atender os interesses dos acionistas, tanto majoritários quanto minoritários. A declaração foi dada na primeira coletiva de imprensa após sua posse.

“A palavra-chave é conversa. Teremos que conversar muito e entender muito as demandas de cada um. Vamos colocar a Petrobras à disposição dos interesses de seus acionistas, dentro da lógica empresarial”, disse, ressaltando que a companhia é de economia mista e controlada pela União.

Reposição de reservas

Chambriard afirmou que “está fora de cogitação” o país voltar a ser importador de petróleo e defendeu a continuidade da exploração do recurso natural. “Para nós, é essencial repor reservas e continuar explorando petróleo, principalmente na costa brasileira.”

A presidente disse que o Ministério do Meio Ambiente precisa ser “mais esclarecido” sobre a necessidade de perfuração de alguns poços. A pasta de Marina Silva se opõe, por exemplo, à exploração da bacia da Foz do Rio Amazonas, de interesse da Petrobras e defendida por Chambriard.

“Precisamos de autorização para explorar. Vamos ter que conversar com o Ministério do Meio Ambiente e mostrar que a Petrobras está ofertando, em cuidado com o meio ambiente, muito mais do que a lei demanda”, afirmou.

Preços dos combustíveis

A nova presidente defendeu a medida adotada durante a gestão de seu antecessor, Jean Paul Prates, que se chamou de “abrasileirar” os preços dos combustíveis — ou seja, abandonar a paridade internacional. Segundo ela, isso vai continuar e é “indesejável” instabilidade nos preços.