Petrobras tem lucro recorde no 2º tri por venda de empresa de gasodutos

A Petrobras registrou lucro líquido recorde de 18,87 bilhões de reais no segundo trimestre, aumento de 87% ante o mesmo período do ano passado, principalmente devido à conclusão da venda de fatia na Transportadora Associada de Gás (TAG), informou a companhia na noite desta quinta-feira, 1.

Na comparação com o primeiro trimestre, o resultado foi 4,6 vezes maior, após a Petrobras ter recebido 33,5 bilhões de reais por 90% da TAG em junho.

O aumento das cotações internacionais do petróleo ante o primeiro trimestre e a valorização do dólar frente ao real também impactaram positivamente os resultados da companhia.

“Apresentamos um bom resultado financeiro no segundo trimestre, beneficiado principalmente pela venda da TAG… Continuaremos nossa trajetória de geração de valor, com foco nos ativos de maior retorno, como o pré-sal, e busca incessante para redução de custos”, disse o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, em nota publicada no site da empresa.

Excluídos os fatores não recorrentes, como desinvestimentos, o lucro líquido contábil da empresa no segundo trimestre foi de 5,2 bilhões de reais e o fluxo de caixa operacional chegou a 20,5 bilhões de reais.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou 32,65 bilhões de reais entre abril e junho, alta de 8,6% ante o mesmo período de 2018.

O fluxo de caixa livre foi positivo pelo 17º trimestre consecutivo, totalizando 11,3 bilhões de reais.

Já a receita de vendas da empresa somou 72,6 bilhões de reais, queda de 3% em relação ao segundo trimestre de 2018 e alta de 2,4% na comparação com o primeiro trimestre.

Com a expectativa da melhora do lucro líquido para o exercício de 2019, o Conselho de Administração da empresa aprovou a antecipação de distribuição de remuneração aos acionistas sob a forma de juros sobre o capital próprio de 2,6 bilhões de reais, equivalente a 0,20 real por ação ordinária e preferencial por circulação, superando os 0,10 real por ação do trimestre anterior.

No relatório financeiro, a empresa reduziu ainda a projeção de investimentos para 2019, de 16 bilhões de dólares para um intervalo de 10 bilhões a 11 bilhões de dólares. O montante, entretanto, não considera a participação nos leilões de blocos de exploração e produção previstos para este ano.

Castello Branco, que assumiu a empresa em janeiro, está liderando um processo ambicioso de desinvestimentos, enquanto busca focar as atividades da Petrobras em exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas e ultraprofundas.

Em meio a esse processo, lançou um novo programa de desligamento voluntário focado em aposentados e aposentáveis, que já contava com 1.560 adesões até o fim de julho, sendo que vários empregados já estão em processo de desligamento da companhia, informou a empresa.

Dívida em queda

A Petrobras informou ainda nesta quinta-feira que a dívida líquida da empresa totalizou 83,7 bilhões de dólares ao final do segundo trimestre, uma redução 11,9 bilhões de dólares ante o primeiro trimestre.

Mas avalia que é necessário diminuir mais seu endividamento, um dos maiores do setor, por meio de novos desinvestimentos.

Segundo a Petrobras, os resultados do segundo trimestre, o índice dívida líquida/Ebitda ajustado foi de 2,69 vezes ao final do 2º tri, ante 3,10 vezes no primeiro trimestre e 3,20 vezes ao final de junho de 2018.

Em mensagem, o presidente da empresa disse que a Petrobras se defronta ainda com alavancagem financeira excessiva para uma companhia produtora de commodities e, portanto, exposta à volatilidade de preços.

Ele destacou que, dessa forma, os encargos financeiros ainda consomem cerca de 40% do caixa operacional, “o que evidencia a necessidade de desinvestimentos para a redução do endividamento”.

Castello Branco também afirmou que a empresa estava com um volume de caixa excessivo ao final de junho, com os recursos da TAG, que serão utilizados para pagamento de dívida.

“Com efeito, trata-se apenas de uma fotografia em determinado dia e o excesso de caixa está sendo utilizado, sendo nosso objetivo manter um caixa de 6,6 bilhões de dólares, dada a disponibilidade de ‘revolving credit facilities’. Assim, é prevista diminuição da dívida bruta no terceiro trimestre”, afirmou.