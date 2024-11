Petrobras surpreende e deixa pacote fiscal e piora monetária em segundo plano

A Petrobras rouba a cena no mercado financeiro na manhã desta sexta-feira. A estatal surpreendeu os investidores ao anunciar o pagamento de 20 bilhões de reais em dividendos extraordinários aos seus acionistas. O anúncio ocorreu concomitantemente à revelação do plano de investimentos para os próximos cinco anos. A empresa projeta investir 111 bilhões de dólares até o ano de 2029. As cifras não ficaram muito acima das estimativas iniciais e tampouco das projeções de mercado.

Como esperado, a Petrobras elevou de 17 bilhões de dólares para 19,6 bilhões de dólares os investimentos nos segmentos de refino, transporte, comercialização, petroquímica e fertilizantes. O mercado gostou. Os analistas da XP Investimentos reiteraram a posição de compra para as ações da estatal e se dizem satisfeitos com os anúncios. “Apesar da falta de grandes surpresas, consideramos ambos os anúncios positivos porque eliminam o risco de cenários negativos, como, por exemplo, nenhum dividendo extraordinário ou fluxos de caixa livres mais baixos no plano”, escrevem em relatório enviado a clientes.

As ações da estatal impulsionam o Ibovespa na manhã desta sexta. Os papéis da Petrobras sobem 2% e ajudam a sustentar a tímida alta de 0,5 do principal índice da bolsa de valores brasileira, que sobe 0,5%. Já o dólar sobe 0,25%, cotado a 5,81 reais. Nesse caso, o atraso e a incerteza em relação ao pacote de cortes de gastos do governo e a piora de indicadores econômicos empurram o câmbio para o campo positivo. O Santander piorou as projeções de inflação e projeta que o IPCA encerre o ano a 4,8%. Para o próximo, os juros devem bater os 13% no primeiro semestre.