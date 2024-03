Petrobras sobe mais de 1% em NY após uma semana da crise dos dividendos

Faz uma semana que a Petrobras anunciou que não pagaria dividendos extraordinários, causando um terremoto no mercado financeiro. Foi no fechamento da quinta-feira passada que a companhia divulgou, junto com o lucro do ano, a decisão relativa aos proventos.

Desde lá, os ruídos persistem. Na noite de quarta-feira 14, o presidente da companhia, Jean Paul Prates, decidiu se manifestar sobre a intervenção do governo na estatal, dado que a União controla a empresa. A queda acumulada nos papéis preferenciais da empresa é de 11%.

Nesta quinta, porém, os negócios em Nova York apontam para uma recuperação das ações, com subida de mais de 1% no pré-mercado. A notícia é positiva, mas nem de perto compensa as perdas recentes.

De um lado, há uma movimentação para liberar ao menos uma parte dos dividendos retidos. De outro, o petróleo retomou a sua trajetória de alta. Nesta manhã, a Agência Internacional de Energia divulgou relatório em que prevê um aumento da demanda pela commodity neste ano. A alta deve ser de 1,3 milhão de barris por dia, ante a estimativa anterior de 1,2 milhão.

A notícia se soma à queda dos estoques nos Estados Unidos e aos incêndios em refinarias russas, causados por ataques de drones ucranianos. O barril avança acima de 84 dólares nesta manhã. Por outro lado, o minério de ferro volta a cair com força.

Nos Estados Unidos e na Europa, o dia é majoritariamente positivo. O dado mais importante em Nova York é a divulgação do PPI (a inflação ao produtor), mas sem expectativa de que ela possa alterar o horizonte para os juros americanos, que devem começar a cair em junho.

Agenda do dia

9h: IBGE divulga vendas no varejo em janeiro

09h30: Lula se reúne com presidente da Conab e ministros

09h30: EUA publicam inflação ao produtor (PPI) em fevereiro

09h30: EUA divulgam vendas no varejo de fevereiro

09h30: EUA anunciam pedidos semanais de auxílio-desemprego

10h: Ministério da Fazenda divulga Prisma Fiscal

14h30: Banco Central divulga fluxo cambial semanal

Balanços: Cyrela, Eneva, Eztec e Renner, após o fechamento