Petrobras sobe gasolina e gás de cozinha em 7,2% nas refinarias

Atualizado em 8 out 2021, 14h00 - Publicado em 8 out 2021, 13h45

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 8, um aumento de 7,2% nos preços da gasolina e do gás de cozinha nas refinarias. O preço do diesel, reajustado na semana passada, não teve nova alta anunciada. Os novos preços passam a valer neste neste sábado, 9.

O litro da gasolina vendida por suas refinarias passará de 2,78 reais para 2,98 reais, um reajuste médio de 0,20 centavos. Já o quilo do gás de cozinha passará de 3,60 reais para 3,86 reais, alta de 0,26 centavos. Com isso, os 13 quilos necessários para encher um botijão custarão na refinaria o equivalente a 50,15 reais.

Segundo a Petrobras, os reajustes “refletem parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial, e da taxa de câmbio, dado o fortalecimento do dólar em âmbito global”. Vale lembrar que nesta semana a cotação do barril passou da casa dos 80 dólares, após a decisão dos grandes exportadores de petróleo de não ampliarem sua produção. O dólar, por sua vez, fechou acima de 5,50 reais na última quinta-feira.

O aumento do preço dos combustíveis afeta diretamente a inflação e vem preocupando o governo Bolsonaro devido à perda de popularidade no ano pré-eleitoral. Para tentar fugir do preço do dólar, que está diretamente relacionado a instabilidade do governo, o presidente joga a culpa nos governadores e no ICMS dos combustíveis.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pretende colocar em votação na próxima semana uma proposta que muda a forma como o ICMS é calculado, para reduzir o peso do tributo na composição final do preço. Segundo a companhia, 33,4% do valor da gasolina é realização da Petrobras; 16,9% é o custo do Etanol Anidro e 10,7% são de distribuição e revenda. O ICMS tem peso de 27,7% no índice enquanto Cide, PIS/Cofins, impostos federais, ficam em 11,3%.