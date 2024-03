Petrobras sai do ranking global de empresas que mais pagam dividendos

Em 2023, a Petrobras distribuiu 10 bilhões de dólares a menos em dividendos do que em 2022, quando havia pagado 21,7 bilhões de dólares em proventos. Naquele ano, a petroleira foi a segunda maior pagadora do mundo, atrás apenas da mineradora anglo-australiana BHP. Com a queda do valor distribuído em 2023, a estatal brasileira deixou a lista das 20 maiores pagadoras de dividendos do mundo.

Os dados são da 41ª edição do índice Global de Dividendos Janus Henderson, divulgado nesta quarta-feira, 13. A pesquisa computou os pagamentos efetuados ao longo de 2023 – por isso, a posição da Petrobras não tem relação com a decisão, anunciada na última sexta-feira, de reduzir em 100% o pagamento de dividendos extraordinários para 2024.

No Brasil, a Vale também teve um corte anual de 1,2 bilhão de dólares em seus dividendos, acompanhando o movimento de outras mineradoras mundo afora. A Ambev também teve reduções. “O impacto dos cortes das grandes empresas fez com que o Brasil fosse o país mais fraco em nosso índice global em 2023, com os pagamentos reduzidos em dois quintos”, aponta o relatório.

Cenário global

Ao redor do mundo, a distribuição de dividendos aumentou para o valor recorde de 1,66 trilhão de dólares em 2023, alta anual de 5%. O setor bancário foi destaque, já que o cenário de taxas de juros elevadas permitiu que muitos bancos aumentassem suas margens de lucro. O relatório também cita efeitos residuais da recuperação pós-pandemia. O boom de dividendos do setor veio em especial dos mercados emergentes, embora a China não tenha vivenciado o mesmo efeito.

A pesquisa também captou aumento na distribuição de lucros nos mercados de veículos, serviços públicos, softwares, engenharia e alimentos. Por outro lado, houve cortes significativos nos dividendos de companhias de mineração, cujos lucros cederam em uníssono devido à queda nos preços das commodities.

No saldo geral, 86% das empresas aumentaram os dividendos ou os mantiveram estáveis. Mas cinco empresas de grande porte tiveram cortes na distribuição: Petrobras, BHP, Rio Tinto, Intel e AT&T. De acordo com o relatório, estas cinco gigantes reduziram a taxa de crescimento global de dividendos em 2% percentuais em 2023.

Maiores pagadoras

Veja quais foram as 10 maiores pagadoras de dividendos de 2023:

1) 🇺🇸 Microsoft

2) 🇺🇸 Apple

3) 🇺🇸 Exxon Mobil

4) 🇨🇳 China Construction Bank

5) 🇨🇳 PetroChina

6) 🇦🇺/🇬🇧 BHP

7) 🇨🇳 China Mobile

8) 🇺🇸 Johnson & Johnson

9) 🇺🇸 JPMorgan Chase

10) 🇩🇰 Maersk