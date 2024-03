Petrobras registra lucro líquido de R$ 124,6 bilhões em 2023

A Petrobras registrou lucro líquido de 124,6 bilhões de reais em 2023, segundo a empresa divulgou nesta quinta-feira, 7. É o segundo melhor resultado da história da estatal — 33,8% menor do que o lucro de 2022, quando chegou a 188,3 bilhões de reais.

Na comparação entre 2022 e 2023, o preço internacional do petróleo (Brent) caiu 18% e o diferencial de preço do diesel em relação ao petróleo (crackspread) caiu 23%.

Em 2023, a Petrobras investiu US$ 12,7 bilhões, um crescimento de 29% em relação ao ano anterior. Além disso, a companhia pagou R$ 240 bilhões em tributos à União e demais entes públicos.

O retorno ao acionista da Petrobras superou de longe o das empresas pares ao longo de 2023. O TSR – Total Shareholder Return, que considera o pagamento de dividendos e a variação das ADRs preferenciais na bolsa de Nova York, foi 112%, percentual bem superior ao de empresas de mesmo porte no setor, que atingiram no máximo o patamar dos 20%.

Segundo a Petrobras, em 2023 a empresa conseguiu reduzir em US$ 1,2 bilhão sua dívida financeira. A dívida bruta está no patamar de US$ 62,6 bilhões.

(Com Agência Petrobras)