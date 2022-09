Petrobras reduz valor do gás de cozinha em 4,7%

Depois de ajustes sucessivos nos preços da gasolina e do diesel, a Petrobras irá baixar o valor do gás de cozinha para as distribuidoras. A partir desta terça-feira, 13, o preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) vendido em botijão passará de 4,23 reais/kg para 4,03 reais/kg. Na redução, o preço do botijão de 13kg que chega nas distribuidoras será de 52,34 reais.

Assim como a queda dos combustíveis, o reajuste da Petrobras do GLP reflete a redução dos preços no mercado internacionaol. “A evolução dos preços de referência é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, informou a estatal em nota.

A última vez que a Petrobras alterou o valor do GLP foi em 9 de abril deste ano, quando o quilo passou de 4,48 reais para 4,23 reais por kg. Antes o produto vinha em trajetória de alta. Em março, o gás de cozinha vendido pela Petrobras havia sido reajustado em 16,1%. No ano passado, houve altas de 7,2% e 6%. O valor da distribuidora não é o de revenda. Isso porque há o valor de disbriuição e revenda e do ICMS. Os impostos federais sobre o gás estão zerados até dezembro. Na semana encerrada em 3 de agosto, o botijão foi vendido, em média, a 111,57 reais no país, segundo levantamento da ANP.

