Petrobras reduz preço médio da gasolina nas refinarias em 3%

A Petrobras diminuiu em 3% o preço médio da gasolina nas refinarias. O novo valor, de 1,7594 reais, está valendo a partir desta terça-feira, 11. O preço do diesel não sofreu alteração.

Na prática, o reajuste foi de 5 centavos com relação ao preço médio praticado até então, de 1,8144 reais. A última modificação de valor tinha ocorrido em 31 de maio, quando a gasolina caiu 7,2% e o diesel, 6%, sempre na média.

A Petrobras decide sobre os preços dos combustíveis com base em fatores como a cotação internacional do petróleo e o câmbio, mas uma sistemática em vigor desde setembro do ano passado.

O repasse do preço da gasolina ao consumidor final depende tanto das distribuidoras como dos postos de combustível. Segundo a companhia, o valor da gasolina na refinaria equivale a 25% do total. Outros 16% são da distribuidora e dos postos, e 59%, de imposto.

(Com Estadão Conteúdo)