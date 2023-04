A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 28, que irá reduzir em 9,9%, ou 0,38 centavos por litro, o preço do diesel em suas refinarias. Este é o terceiro corte no preço do diesel desde a posse de Jean Paul Prates, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando da petroleira.

Segundo a Petrobras, a redução “tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino”.

A queda do combustível era esperada, já que a estatal vinha vendendo diesel acima do preço do mercado internacional. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço médio do diesel nas refinarias brasileiras era vendido 0,53 reais por litro acima da paridade de importação.

O preço do diesel nos postos brasileiros vem caindo há onze semanas seguidas, como reflexo dos dois cortes promovidos nas refinarias da estatal e da queda do valor do biodiesel.

A redução nos preços do diesel alivia a pressão sobre as bombas com a mudança do modelo de cobrança do ICMS que vai valer a partir do início de maio. O tributo passará a ser cobrado com alíquota única em todo o país, de 0,95 reais por litro.