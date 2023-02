Petrobras reduz preço do diesel em 8,8% nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 7, uma redução no preço do diesel nas refinarias. O preço médio cairá 40 centavos, de 4,50 reais para 4,10 reais o litro, equivalente a 8,8%. A baixa passa a valer nesta quarta-feira, 8.

O último ajuste no preço do diesel ocorreu no dia 7 de dezembro do ano passado, quando a estatal baixou o preço de 4,89 reais para 4,49 reais. Em janeiro, a Petrobras aumentou o valor da gasolina para as distribuidoras em 7,46%, mas não havia mexido no preço do diesel.

“Essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos”, disse a petroleira em nota. Segundo a Abicom, associação dos importadores de diesel, o preço do combustível estava 14% acima do praticado no mercado internacional, indicando que há mais espaço para o corte no valor do combustível.

Os preços do diesel, gasolina e gás de cozinha seguem a politica de paridade de preço internacional, chamado de PPI, leva em consideração o câmbio e o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Nesta terça-feira, o barril é negociado por cerca de 82 dólares. Em janeiro, o preço do barril do tipo Brent, referência para a Petrobras, chegou a 87 dólares.