Petrobras reduz preço da gasolina pelo 4º dia seguido

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 25, nova redução no preço da gasolina a partir deste sábado, 26. O custo cairá de 2,0160 reais para 2,0096 reais por litro nas refinarias. É o quarto corte seguido no preço do combustível realizado pela companhia desde o início da greve dos caminhoneiros na segunda-feira. Nesta sexta-feira, o diesel está com o preço estável, mas com queda de 12% na comparação com o que era cobrado na segunda.

Às 11h40, as ações preferenciais da empresa operavam em alta de 1,25% na Bolsa de Valores de São Paulo. Na noite de quinta-feira, o governo assinou acordo com os caminhoneiros que prevê se comprometeu a fazer uma dotação orçamentária para fazer frente à despesa de 350 milhões de reais que a Petrobras terá que arcar com o desconto de 10% no preço do combustível durante 30 dias.

Na véspera os papéis da empresa fecharam em queda de 14%, reflexo da redução no preço do diesel por causa, por causa dos protestos dos combustíveis e que deixou os investidores apreensivos com o risco de interferência política na petrolífera com controle estatal.

O Ibovespa, principal indicador da Bolsa, operava em baixa de 0,49% aos 79.728 pontos. E o dólar em alta de 0,49%, cotado a 3,67 reais.