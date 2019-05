Petrobras reduz preço da gasolina na refinaria em 4,4% no sábado

A Petrobras vai reduzir os preços da gasolina em suas refinarias em 4,4%, em média, a partir deste sábado, 25. O corte é de 0,0907 real por litro, enquanto o diesel seguirá estável, segundo informações no site da companhia nesta sexta-feira, 24. Este é o primeiro reajuste na gasolina desde o dia 30 de abril.

A queda no preço do combustível acontece em uma semana que o mercado de petróleo marcou o pior desempenho de 2019, com o barril do Brent, referência internacional, recuando 4,5%. Houve também valorização do real em relação ao dólar. A moeda americana iniciou a semana vendida a 4,08 reais e fechou o período valendo 4,01 reais.

A Petrobras decide sobre os preços dos combustíveis com base em fatores como a cotação internacional do petróleo e o câmbio, mas uma sistemática em vigor desde setembro do ano passado.

O repasse do preço da gasolina ao consumidor final depende tanto das distribuidoras como dos postos de combustível. Segundo a companhia, o valor da gasolina na refinaria equivale a 25% do total. Outro 16% são da distribuidora e dos postos, e 59%, de imposto.

(Com Reuters)