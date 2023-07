Petrobras reduz dívida corporativa global, mas Vale empaca ranking

As empresas brasileiras conseguiram reduzir sua dívida líquida em 6,6%, totalizando 55 bilhões de dólares no ano 2022/2023, enquanto a dívida global atingiu um novo recorde de 7,80 trilhões de dólares, de acordo com o último Índice de Dívida Corporativa anual da Janus Henderson, gestora de ativos britânico-americano. As empresas também reduziram a relação entre dívida e patrimônio líquido para 38%, abaixo dos 41% do ano passado e de um pico pré-pandêmico de 64% em 2019 e 2020.

O resultado positivo foi impulsionado pela queda da dívida do setor petrolífero, que teve um impacto significativo na redução do endividamento no país. De acordo com o relatório, a Petrobras impulsionou, em grande parte, o corte de 6,6% no país, mas os dividendos e as recompras de ações da Vale excederam significativamente o fluxo de caixa livre, o que, consequentemente, aumentou os empréstimos. Isso demonstra que a situação financeira varia entre os setores, com o setor petrolífero mostrando uma tendência positiva e o setor de mineração enfrentando desafios.

A nível global, as empresas em todo o mundo assumiram um total de 456 bilhões de dólares em novas dívidas líquidas, elevando o total pendente para um recorde de 7,80 trilhões de dólares. No entanto, os lucros globais antes dos impostos alcançaram um recorde de 3,62 trilhões de dólares, ajudando a compensar o aumento da dívida. “Um quinto do aumento da dívida líquida simplesmente refletiu empresas como a Alphabet e a Meta gastando parte de suas reservas de dinheiro”, diz o relatório. A Alphabet, dona do Google, continua sendo a empresa mais rica em dinheiro, enquanto a Verizon se tornou a empresa não financeira mais endividada do mundo pela primeira vez. “Ainda que os níveis globais de endividamento possam ter aumentado, eles são muito bem sustentados, e a economia global tem se mantido notavelmente resistente”, diz James Briggs e Michael Keough, gerentes de portfólio de renda fixa da gestora Janus Henderson.

Embora a dívida total tenha apresentado um aumento de apenas 3% globalmente, as taxas de juros mais altas começaram a afetar o apetite por empréstimos. No entanto, até o momento, essas taxas ainda não tiveram um impacto significativo nos custos de juros enfrentados pela maioria das grandes empresas, pois muitas delas financiam suas dívidas com títulos de juros fixos, o que tem retardado e efeito dos juros. “A trajetória exata da economia global e dos lucros corporativos pode ser muito incerta, mas o fim do ciclo de aumento das taxas e o retorno da “renda” significam que há muito para os investidores em títulos corporativos globais ficarem felizes, afirmam os gerentes da gestora. Segundo eles, quando as taxas de juros do mercado começarem a cair, o movimento indicará uma inflação mais baixa e uma economia em desaceleração, então os preços dos títulos sobem, gerando também ganhos de capital. “É provável que os bancos centrais comecem a reduzir as taxas em 2024, e espera-se que o Brasil se antecipe a essa mudança global, começando a reduzir as taxas de juros no final deste ano”. No entanto, a Janus Henderson prevê uma diminuição de 1,9% na dívida líquida global este ano, caindo para 7,65 trilhões de dólares, devido às taxas de juros mais altas. “Os custos de empréstimos mais altos e a atividade econômica mais lenta levarão as empresas a buscar formas de reduzir suas dívidas”, diz o relatório.

