Petrobras recebeu R$ 654 milhões recuperados pela Lava Jato

A Petrobras recebeu a devolução de cerca de 654 milhões de reais por meio de acordos de colaboração celebrados no âmbito da Operação Lava Jato, informou a estatal em comunicado nesta quinta-feira.

Segundo o presidente da empresa, Pedro Parente, o dinheiro já está no caixa da empresa, e ainda não tem destinação definida. “Os recursos podem auxiliar por exemplo nossos programas de compliance, a capacitação de ongs parceiras com treinamento em ética, programas sócio ambientais e ampliação da exploração do pré-sal na bacia de Santos. O dinheiro entra no nosso caixa e será de muita importância”, disse durante entrevista em Curitiba sobre o assunto, em conjunto com o Ministério Público.

Conforme a companhia, com essa devolução o total de recursos transferidos desde o início da operação da Polícia Federal e do MP atinge o montante de 1,476 bilhão de reais.

“A companhia, que é reconhecida pelas autoridades como vítima dos atos desvendados pela operação, seguirá adotando medidas jurídicas contra empresas e pessoas, inclusive ex-funcionários e políticos, que causaram danos financeiros e à imagem da companhia”, disse a Petrobras no comunicado.

O Ministério Público Federal (MPF) do Paraná já havia informado na terça-feira que a Petrobras receberia tal valor recuperado a partir da Lava Jato, que investiga um esquema bilionário de corrupção que envolveu contratos da petroleira.

(Com Reuters)