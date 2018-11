Petrobras recebe mais R$ 1,1 bilhão por subsídio ao diesel

A Petrobras recebeu pagamento de 1,176 bilhão de reais em subvenção ao diesel, na segunda-feira, 19. O valor pago é referente aos subsídios do período de 31 de agosto a 29 de setembro do programa governamental, informou a companhia em um comunicado nesta quarta-feira, 21.

Somando o valor ao volume aprovado pela reguladora Agência Nacional do Petróleo (ANP) em 8 de novembro, referente ao período do programa de 1 a 30 de agosto, a empresa recebeu um total de cerca de 2,2 bilhões de reais apenas neste mês.

O programa de subsídio foi criado em junho, como resposta do governo a uma greve histórica de caminhoneiros.

Para atender aos pleitos dos manifestantes, o governo estabeleceu limites para os preços do combustível e tem ressarcido as empresas em até 30 centavos por litro, dependendo de condições do mercado.

A Petrobras informou, em seu relatório financeiro relativo ao terceiro trimestre, ter reconhecido o total de 3,8 bilhões de reais como receita relativa a receber do programa, compreendendo as vendas entre 8 de junho e 30 de setembro.

Desse montante total, 1,578 bilhão de reais referentes à segunda fase do programa haviam sido recebidos em setembro, e a empresa aguardava aprovações para receber o restante.

A Petrobras também detalhou em seu relatório que, no mês passado, a ANP indeferiu o pagamento à companhia de 63 milhões de reais que a petroleira espera receber referentes à subvenção econômica do período de 1º a 7 de junho de 2018.

Na ocasião, a ANP afirmou entender que a Petrobras não atendeu aos seus requerimentos.