Petrobras reajusta preço do diesel, mas sem impacto ao consumidor; entenda

A Petrobras vai elevar o preço do diesel às distribuidoras em 1 real por litro acompanhado da concessão de desconto no mesmo valor que será realizado via impostos. A mudança começa a valer nesta quinta-feira, 17.

O desconto será colocado por meio da subvenção econômica instituída pelo Governo Federal, adicionalmente aos mecanismos já previstos na MP nº 1.363, de 30 de maio de 2026.

Com isso, os preços de venda da Petrobras para as distribuidoras permanecerão inalterados, enquanto a companhia poderá usufruir dos benefícios da subvenção econômica estabelecida pelo Governo Federal.

A adesão ao programa possui caráter facultativo e, diante dos potenciais benefícios associados à medida, é considerada compatível com os interesses da companhia, preservando sua flexibilidade na implementação da estratégia comercial.

Continua após a publicidade

Conforme previsto na MP nº 1.391/2026, a adesão referente ao primeiro período de apuração poderá ser formalizada até o último dia do período correspondente. A assinatura do termo de adesão pela Petrobras ainda depende da publicação dos atos complementares necessários à operacionalização da subvenção econômica e da conclusão dos trâmites internos de governança da companhia.

A Petrobras ressalta que mantém sua estratégia comercial orientada pela participação de mercado, pela otimização de seus ativos de refino e pela busca de rentabilidade de forma sustentável, evitando o repasse imediato aos preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Continua após a publicidade

A companhia segue comprometida com uma atuação responsável, equilibrada e transparente, preservando a flexibilidade necessária para a execução de sua estratégia comercial e para a geração de valor de longo prazo.