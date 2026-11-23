A Petrobras se prepara para anunciar nesta segunda-feira, 23, depois do fechamento do mercado, um plano de investimentos que poderá alcançar cerca de 123 bilhões de dólares entre 2027 e 2031. O valor é uma estimativa central do Radar Econômico, construída a partir das projeções financeiras da estatal e das sinalizações recentes da administração. Se confirmado, representará uma ampliação expressiva da carteira em relação aos 109 bilhões de dólares do planejamento anterior. A Reuters informou nesta manhã, com base em três fontes próximas à elaboração do documento, que o montante deverá superar 120 bilhões de dólares. A questão que começa a preocupar o mercado, porém, não é quanto a companhia pretende investir, mas quanto dinheiro sobrará para remunerar seus acionistas.

Pelas estimativas do Radar Econômico, a carteira de investimentos em implantação poderá alcançar aproximadamente 104 bilhões de dólares, enquanto outros 19 bilhões ficariam reservados a projetos ainda em avaliação. A maior fatia continuará destinada à exploração e produção de petróleo, com desembolsos projetados em torno de 77,5 bilhões de dólares na carteira de implantação. O segmento que reúne refino, transporte, comercialização, petroquímica e fertilizantes poderá receber cerca de 19,5 bilhões de dólares, ante 15,8 bilhões previstos no plano anterior. Parte do incremento deverá financiar a expansão da produção de diesel e a modernização das refinarias, prioridades defendidas pela presidente da estatal, Magda Chambriard. Os valores são projeções, não decisões confirmadas pelo conselho de administração.

O problema está na velocidade com que esses investimentos deverão consumir recursos. Em um cenário elaborado pelo Radar Econômico, a Petrobras poderá desembolsar aproximadamente 22,5 bilhões de dólares em investimentos em caixa apenas em 2027. Considerando geração operacional de 46 bilhões de dólares, pagamentos de arrendamentos de 12 bilhões e dividendos ordinários de aproximadamente 10,6 bilhões, calculados pela fórmula básica da política vigente, restaria menos de 1 bilhão de dólares antes de outros compromissos financeiros. A estimativa não representa uma previsão oficial de fluxo de caixa, mas ilustra como a margem disponível pode encolher mesmo com a expansão da produção.

Continua após a publicidade

O endividamento amplia a preocupação. A Petrobras encerrou setembro com dívida bruta de 70 bilhões de dólares e dívida líquida de 57,8 bilhões. Embora a relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, de uma vez, ainda indique uma estrutura financeira confortável, a dívida bruta já se aproxima do limite de 75 bilhões de dólares adotado no plano vigente. Em relatório divulgado em 18 de novembro, o BTG Pactual estimou que, dependendo dos investimentos e dos arrendamentos, a companhia poderá precisar de um petróleo Brent próximo de 68 a 70 dólares por barril para gerar caixa suficiente para cobrir os dividendos ordinários em 2027 sem pressionar o endividamento. Em cenários mais adversos, essa exigência pode ser ainda maior.

Continua após a publicidade

Há outro componente nessa equação: o próprio governo federal. Um levantamento da Instituição Fiscal Independente, vinculada ao Senado, mostrou que a Petrobras acumulava 16,4 bilhões de reais em créditos de subvenções aos combustíveis a receber da União no encerramento de setembro. Desde então, a empresa recebeu novas parcelas, incluindo 1,9 bilhão de reais em novembro. O problema é que os atrasos afetam o capital de giro e podem adiar pagamentos aos acionistas. Pelas contas da instituição, os recebimentos em atraso reduziram em aproximadamente 7,1 bilhões de reais os dividendos que poderiam ter sido antecipados com base nos resultados do segundo e do terceiro trimestres. Trata-se de um efeito de prazo, não necessariamente de uma perda definitiva de remuneração.

Continua após a publicidade

A distribuição de dividendos será, portanto, um dos indicadores mais relevantes do planejamento. A projeção central do Radar Econômico é de aproximadamente 54 bilhões de dólares em dividendos ordinários acumulados entre 2027 e 2031, sujeitos às condições operacionais e de mercado. No plano anterior, referente a 2026–2030, a própria companhia havia projetado entre 45 bilhões e 50 bilhões de dólares. Como os períodos não são idênticos, a comparação não representa uma revisão direta da remuneração dos mesmos exercícios. Analistas do UBS BB também consideram improvável a distribuição de dividendos extraordinários em 2027, enquanto o Citi já reduziu seu preço-alvo para as ações da Petrobras diante das perspectivas de aumento de investimentos.

Continua após a publicidade

A estatal poderá apresentar, assim, uma situação aparentemente contraditória: produzir mais petróleo, ampliar a capacidade de refino e manter resultados operacionais robustos, mas dispor de menos flexibilidade para remunerar acionistas, reduzir dívidas e financiar novas oportunidades. O desafio de Magda Chambriard será demonstrar que a expansão dos investimentos não comprometerá a disciplina financeira. Para o mercado, a resposta estará menos no tamanho do plano de negócios e mais na capacidade de transformá-lo em geração efetiva de caixa.