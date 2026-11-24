Cada dólar que a Petrobras colocar na Braskem poderá render à estatal 25% mais ações do que o mesmo dólar em dívida convertido pelos credores da petroquímica. A diferença está nos termos do acordo preliminar divulgado nesta terça-feira, 24. Quem participar da oferta de 2,25 bilhões de dólares em dinheiro novo poderá comprar ações com desconto de 20% sobre o preço de conversão da dívida.

Os termos constam de comunicado divulgado nesta terça-feira, 24, pelo comitê que negociou com a Braskem em nome de um grupo de credores que reúne, segundo a companhia, mais da metade dos créditos sujeitos à recuperação extrajudicial. No documento, os bondholders informam que o preço de conversão da dívida ainda está em aberto, mas que as partes já acertaram o desconto de 20% para quem subscrever ações com dinheiro novo. O entendimento é preliminar e ainda depende da adesão formal dos credores e de homologação judicial.

A conta é simples. Se o preço de conversão for fixado em 10 dólares por ação, um credor receberá dez ações a cada 100 dólares em dívida convertida. Com os mesmos 100 dólares em dinheiro, a Petrobras poderá comprar 12,5 ações, a 8 dólares cada. O preço definitivo ainda está em negociação. O desconto valerá para todos os que subscreverem a oferta.

Como mostrou o Radar Econômico na segunda-feira, 23, a Petrobras deve colocar dinheiro na Braskem como parte do acordo com os credores. O plano prevê que 1,3 bilhão de dólares da oferta tenha garantia de subscrição dos principais acionistas ou de terceiros aprovados pelos credores. O documento deixa em aberto quanto caberá à estatal. No fechamento da operação, os credores poderão converter até 3,6 bilhões de dólares em ações.

O que o desconto renderá à Petrobras em poder de voto depende de um detalhe que a Braskem ainda não divulgou. Falta definir quais ações serão oferecidas a quem colocar dinheiro novo e quais serão entregues aos credores. Se a estatal subscrever ordinárias, com direito a voto, e os credores receberem preferenciais, a Petrobras poderá ampliar sua fatia no capital votante. Se a conversão da dívida também envolver ordinárias, a estatal poderá sair da operação com uma fatia menor dos votos, mesmo fazendo o aporte.

Hoje, a Petrobras tem 47,03% das ordinárias da Braskem. O Shine I, fundo gerido pela IG4, detém 50,11%. Ainda que a estatal ultrapasse a marca de 50%, o acordo de acionistas exige consenso entre os dois nas decisões da assembleia e do conselho, onde ambos indicam o mesmo número de membros. Os termos negociados com os credores preveem que a capitalização respeite esse acordo.