O plano de negócios da Petrobras sinaliza uma postura mais expansionista, que pode reduzir o pagamento de dividendos no curto prazo. No entanto, se os investimentos forem executados adequadamente, a companhia tende a ampliar a geração de caixa futura e entregar resultados mais consistentes no longo prazo, segundo analistas ouvidos por VEJA Negócios nesta terça-feira, 24. Diante da repercussão, as ações da estatal subiam 1,65%, aos 41,98 reais por volta das 11h40.

Na segunda-feira, 23, a estatal anunciou investimentos de 122 bilhões de dólares no ciclo de 2027 a 2031, alta de 12% em relação ao plano anterior, de 2026 a 2030. A maior parte dos recursos será destinada à exploração e produção, com 87 bilhões de dólares. Os aportes em refino e transporte somarão 24 bilhões de dólares, enquanto gás e baixo carbono receberão 8 bilhões de dólares. Os investimentos corporativos, por sua vez, devem totalizar 3 bilhões de dólares.

Na área de combustíveis renováveis, a companhia prevê aportes de 13,5 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 11% do total. Entre os destaques está a retomada dos investimentos em etanol, que devem somar 1,5 bilhão de dólares, além de 1,7 bilhão de dólares destinados ao biorrefino.

O portfólio de grandes projetos permanece praticamente inalterado. A principal mudança é a inclusão de projetos complementares sem Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO): um em 2027, cinco em 2028 e dois em 2029, além da retirada de um projeto previsto para 2030. A Petrobras também planeja perfurar cerca de 50 poços no período, incluindo áreas da Margem Equatorial, e manter o custo total de produção em 31 dólares por barril.

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No segmento de Refino, Transporte e Comercialização (RTC), a estratégia combina a ampliação da capacidade de produção de derivados de maior valor agregado com a diversificação do portfólio em fertilizantes, petroquímica e biorrefino. A companhia pretende elevar a capacidade de refino de 1,813 milhão para 2,173 milhões de barris por dia até 2031.

Para Caio Borges, analista da Eleven Financial, um dos destaques é a expansão de 405 mil barris por dia na capacidade de produção de diesel S-10 até 2031, reforçando a estratégia de ampliar a participação de combustíveis com menor teor de enxofre e maior valor agregado.

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Segundo Borges, o novo plano sinaliza uma postura mais expansionista, com maior alocação de capital em projetos já definidos e no aumento da produção de óleo e gás. “O maior investimento pode sustentar o crescimento futuro de produção e geração de caixa, mas reduz a margem para distribuições no curto prazo”, diz.

Para os analistas do Banco Safra, o plano de negócios para 2027–2031 combina um portfólio de investimentos maior e mais maduro com uma perspectiva de produção significativamente mais elevada. Essa combinação tende a sustentar uma geração de caixa mais forte e distribuições mais vantajosas aos acionistas, embora alguns aspectos justifiquem cautela.

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Segundo os analistas, a produção comercial deve alcançar 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boepd) em 2027 e 3,2 milhões a partir de 2028, cerca de 10% acima do previsto no plano anterior.

“Isso deve sustentar um fluxo de caixa operacional projetado de 230 bilhões de dólares a 250 bilhões de dólares no período de cinco anos e dividendos ordinários de 55 bilhões de dólares a 60 bilhões de dólares, cerca de 10 bilhões de dólares acima da faixa anterior”, afirmam os analistas do Safra.

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A política de dividendos da estatal permanece inalterada, com distribuição de 45% do fluxo de caixa livre, enquanto a dívida bruta deverá convergir para 65 bilhões de dólares em 2029. Diante desse cenário, os analistas do Safra avaliam que a estratégia é construtiva para o futuro da companhia.

“No geral, consideramos o plano moderadamente construtivo, visto que a perspectiva de produção e dividendos mais robusta supera o aumento das despesas de capital, parcialmente compensado por uma resiliência financeira marginal ligeiramente menor e menor visibilidade sobre o uso eventual do excesso de caixa”, concluem os analistas do Safra.