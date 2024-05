Petrobras perde R$ 34 bi em valor de mercado após troca de comando

A Petrobras perdeu 34 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia, nesta quarta-feira, 15, depois de comunicar, na noite da véspera, a sumária demissão de seu presidente, Jean Paul Prates. O cálculo é Einar Rivero, sócio da Elos Ayta Consultoria.

O valor de uma das maiores empresas da bolsa de valores saiu de 543 bilhões de reais, na terça-feira, para 509 bilhões de reais neste fechamento. A desvalorização equivale ao valor de mercado inteiro da operadora de planos de saúde Hapvida.

Liderando as perdas do Ibovespa, as ações preferencias da Petrobras (PETR4) fecharam com uma queda de 6%, enquanto as ordinárias (PETR3) recuaram 6,78%. O Ibovespa caiu 0,38%, fechando aos 128.027 pontos. No ano, elas acumulam alta de 10,6% e 9,7%, respectivamente, de acordo com a Elos Ayta. Em 12 meses, os ganhos acumulados são de 84,3% para as preferenciais e de 69,9% para as ordinárias.

O principal índice da bolsa brasileira foi ajudado por altas expressivas de outras empresas, como a Embraer, que encerrou o pregão com avanço de 5,6%, e os frigoríficos: as ações da Marfrig subiram 6,3% e, da JBS, 8,1%. O dólar fechou em alta de 0,12%, cotado a R$ 5,137.

A dispensa do CEO da Petrobras, coordenada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, coloca fim a uma sucessão de desagrados entre Prates e o Planalto desde que a companhia anunciou, no início do ano, a intenção de reformular o repasse dos dividendos. Prates votou por distribuir uma parte dos dividendos extras aos investidores, quando parte do governo defendia que toda essa fatia dos lucros ficasse retida na companhia. Os dividendos extras são a fatia adicional ao mínimo definido em estatuto que a Petrobras vinha distribuindo dos lucros aos seus acionistas nos últimos anos.