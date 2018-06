Petrobras perde R$ 141 bi em valor de mercado desde greve de caminhoneiros

A Petrobras perdeu 141,bilhões de reais em valor de mercado desde o início da greve dos caminhoneiros, no dia 21 de maio. Naquele dia, segundo levantamento da Economatica, a empresa valia 357,2 bilhões de reais na bolsa.

A greve dos caminhoneiros acabou, mas a empresa continua perdendo valor de mercado. Na bolsa brasileira, a empresa está valendo 215,693 bilhões de reais. Esse valor tende a cair ainda mais, já que as ações da Petrobras estão desabando desde o anúncio da demissão do presidente da Petrobras,

.

A decisão do governo do governo de dar um desconto de 0,46 centavos no preço do diesel na refinaria atingiu em cheio a cotação das ações da Petrobras. Um dos pilares da recuperação financeira e de imagem da companhia foi a política de preços baseada na cotação do mercado internacional.

O levantamento de Einar Rivero, da Economatica, considera o valor de mercado pela quantidade de ações fora de tesouraria e cotação dos papéis. O maior valor já alcançado pela empresa foi em 21 de maio de 2008, quando chegou a vale 510,3 bilhões de reais na bolsa.

Por volta de 13h49, os papéis da Petrobras eram negociados na Bolsa com desvalorização de até 14,23%.