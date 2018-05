Petrobras perde o posto de maior em valor de mercado

A Petrobras perdeu o posto de maior empresa na Bolsa de São Paulo em valor de mercado. A estatal foi ultrapassada pela Ambevdepois que suas ações despencaram em meio à pressão pela redução do preço dos combustíveis Por volta das 12h, a Petrobras estava avaliada em 290,9 bilhões de reais e a Ambev em 314,3 bilhões de reais, segundo cálculos da consultoria Econonomatica.

Entre sexta-feira da semana passada e a última quarta, a empresa perdeu o equivalente a 7 bilhões de dólares em valor de mercado, de acordo com o levantamento.

As ações da estatal do petróleo caíam 12% no início do pregão, reflexo da redução de preço do diesel anunciada na véspera pelo presidente da companhia, Pedro Parente. O combustível sairá das refinarias 10% mais barato por um período de 15 dias.

A medida foi anunciada em um momento em que a estatal é pressionada pela greve dos caminhoneiros, iniciada na segunda-feira, contra o preço do combustível, que acumula uma alta de mais de 50% desde que a empresa adotou uma nova política de preços baseada na cotação do mercado internacional.

A mudança na política da companhia levou analistas a cortarem a recomendação dos papéis da empresa. A preocupação é com um possível aumento dos riscos de interferência política na estatal.