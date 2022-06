Petrobras nomeia diretor como presidente interino

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 20, que será comandada, interinamente, por Fernando Borges, atual diretor executivo de exploração e produção da companhia. A informação foi divulgada pela empresa após a saída de José Mauro Coelho, que anunciou a sua saída da presidência e do conselho de administração da companhia.

De acordo com o fato relevante, a nomeação do interino pelo conselho de administração tem como base o estatuto social da companhia. Borges deve ficar no comando até a posse do novo presidente. Em maio, o governo indicou Caio Mario Paes de Andrade, secretário de desburocratização do Ministério da Economia, ao cargo e Coelho, que fora demitido na ocasião, estava na cadeira durante o rito de troca de comando. O nome de Paes de Andrade aguarda deliberação do comitê de pessoas e convocação de assembleia geral de acionistas para poder assumir a cadeira. As assembleias gerais da estatal estão sujeitas ao prazo mínimo de 30 dias entre a convocação e a realização.

Agora presidente interino, Borges é engenheiro civil e especialista em engenharia de produção de petróleo. Ele é funcionário de carreira da Petrobras e está há quase 40 anos na empresa. O engenheiro já ocupou diversas funções gerenciais, incluíndo a gerência executiva de relacionamento externo. Entre 2016 e 2020, o executivo também atuou na diretoria do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e desde abril de 2016 exerce, por indicação da Petrobras, a função de diretor da Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás (ABEP).

Ações

As ações ordinárias (PETR3) e preferenciais (PETR4) da Petrobras tiveram suas negociações suspensas na abertura do pregão da B3 nesta segunda-feira, 20. Até às 10h50, os papéis e seus derivativos não puderam ser comprados ou vendidos. Após abrirem em queda de 2%, a B3 informou que os negócios foram suspensos novamente entre às 11h e 11h30, com a iminência da divulgação do fato relevante — o que ocorreu às 11h30 com o nome do presidente interino.

A pressão em cima de Coelho aumentou após o anúncio do reajuste do diesel e da gasolina na última sexta-feira, 17. Na ocasião, os papéis da Petrobras desabaram mais de 7%.