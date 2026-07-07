Petrobras já recebeu R$ 4,7 bilhões de subvenção ao diesel

A Petrobras recebeu duas novas parcelas do Programa de Subvenção Econômica à comercialização de óleo diesel, mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira, 6.

A empresa recebeu recentemente 1,2 bilhão de reais, correspondente ao período de 20 a 30 de abril de 2026, e de 1,5 bilhão de reais correspondente ao período de 1º a 15 de maio de 2026.

O total acumulado recebido pela Petrobras até o momento soma cerca de R$ 4,7 bilhões.