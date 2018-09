Petrobras vai pagar R$ 3,6 bilhões para encerrar investigações nos EUA

A Petrobras anunciou nesta quinta 27 que fechou acordos para encerramento das investigações do Departamento de Justiça (DOJ) e da Comissão de Títulos e Câmbio (SEC), nos Estados Unidos, relacionados aos controles internos, registros contábeis e demonstrações financeiras da companhia durante o período de 2003 a 2012.

A companhia irá reconhecer, como provisão dos acordos, o valor de 853,2 milhões de dólares (3,6 bilhões de reais, incluindo tributos), nas demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2018. Isso significa que a empresa deverá reservar este valor para o pagamento dos acordos. A monta será descontada de seus balanços e ficará imobilizada até que todo o acordo seja cumprido.

Em fato relevante, a petroleira disse que também celebrará acordo com o Ministério Público Federal (MPF), “uma vez que os fatos subjacentes foram desvendados por meio de investigações conduzidas pelas autoridades brasileiras no âmbito da Operação Lava Jato”. Conforme a companhia, isso permitirá que 80% dos valores acordados com a SEC e com o DOJ possam ser investidos no Brasil.

A Petrobras disse ainda que os acordos encerram completamente as investigações das autoridades norte-americanas. Pelos termos, a estatal pagará nos EUA 85,3 milhões de dólares ao DOJ e 85,3 milhões de dólares à SEC.

Adicionalmente, os acordos reconhecem a destinação de 682,6 milhões de dólares às autoridades brasileiras, “a serem depositados pela Petrobras em um fundo especial e utilizados conforme instrumento que será assinado com o MPF”.