Petrobras e BNDES fecham parceria para pesquisa de minerais críticos

A Petrobras o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinaram nesta segunda-feira, 22, uma parceria para realizar pesquisas sobre minerais críticos para a transição energética e para o setor de óleo e gás. O acordo foi assinado durante a cerimônia de comemoração dos 74 anos de fundação do BNDES e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nenhum país vai liderar a indústria do futuro sem dominar o conhecimento sobre seus recursos estratégicos e tecnologias aplicadas”, afirmou o presidente do banco, Aloizio Mercadante. “Analisar a capacidade produtiva de minerais críticos é o primeiro passo para desenvolver oportunidades de investimento, agregar valor às nossas riquezas naturais.”

Já a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que “os minerais críticos e estratégicos têm papel central para viabilizar tecnologias fundamentais à segurança energética e à transição energética justa”. O acordo prevê o mapeamento das principais lacunas da cadeia de desenvolvimento dos minerais críticos. ‘Vamos auxiliar o Brasil a se inserir nessa nova frente com protagonismo e competência, levando a um futuro de baixo carbono.”

O Brasil conta com a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas das chinesas. A produção nacional, porém, representa menos de 1% do total.

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