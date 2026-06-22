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Petrobras e BNDES fecham parceria para pesquisa de minerais críticos

Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, mas produção representa menos de 1% do total mundial

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 15h50
Três pessoas sorridentes seguram um documento aberto em um palco azul. A mulher à esquerda, de óculos e blusa preta, aponta para o papel. Ao centro, Lula, de chapéu e terno escuro, sorri. À direita, um homem de terno e gravata vermelha segura o documento. Ao fundo, a frase O MUNDO em destaque
SETOR CRÍTICOS Magda, Lula e Mercadante: parceria para pesquisa de terras raras (Divulgação/BNDES/VEJA.com)
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A Petrobras o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinaram nesta segunda-feira, 22, uma parceria para realizar pesquisas sobre minerais críticos para a transição energética e para o setor de óleo e gás. O acordo foi assinado durante a cerimônia de comemoração dos 74 anos de fundação do BNDES e contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nenhum país vai liderar a indústria do futuro sem dominar o conhecimento sobre seus recursos estratégicos e tecnologias aplicadas”, afirmou o presidente do banco, Aloizio Mercadante. “Analisar a capacidade produtiva de minerais críticos é o primeiro passo para desenvolver oportunidades de investimento, agregar valor às nossas riquezas naturais.”

Já a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que “os minerais críticos e estratégicos têm papel central para viabilizar tecnologias fundamentais à segurança energética e à transição energética justa”. O acordo prevê o mapeamento das principais lacunas da cadeia de desenvolvimento dos minerais críticos. ‘Vamos auxiliar o Brasil a se inserir nessa nova frente com protagonismo e competência, levando a um futuro de baixo carbono.”

O Brasil conta com a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas das chinesas. A produção nacional, porém, representa menos de 1% do total.

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