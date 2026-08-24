ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Petrobras e bancos brasileiros deram a ponte para Braskem chegar à recuperação

Bancos locais responderam por 28% da dívida que deu suporte ao pedido, enquanto nova estrutura com a Petrobras deve aliviar US$ 2 bilhões em garantias ligadas à compra de nafta

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 10h52 | Atualizado em 24 ago 2026, 10h56
Braskem: demora em acordo sobre nafta pode abalar investimentos
Braskem (Braskem/Divulgação)
Continua após publicidade
Petrobras e bancos brasileiros deram a ponte para Braskem chegar à recuperação Priorizar nos meus resultados Google

A Braskem conseguiu protocolar sua recuperação extrajudicial sem fechar um acordo com o grupo de credores internacionais que vinha fazendo as exigências mais duras à companhia. Para chegar ao pedido apresentado nesta segunda-feira, a petroquímica contou principalmente com bancos brasileiros, responsáveis por créditos equivalentes a 28% de todo o valor da dívida que será reestruturada, de US$ 10,9 bilhões, segundo apurou o Radar Econômico.

O restante do apoio necessário veio de um grupo mais pulverizado de credores no Brasil e no exterior. Ficaram de fora os fundos e bancos estrangeiros que vinham pressionando por condições mais severas para aceitar uma reestruturação. Entre as propostas que circularam nas negociações estão diluição dos atuais acionistas, aportes de dinheiro novo pelos sócios e concessão de garantias.

A Petrobras também teve papel importante na construção da ponte financeira que permitiu à Braskem ganhar tempo. Cerca de US$ 2 bilhões da dívida estavam relacionados a cartas de garantia usadas para viabilizar a compra de nafta no exterior. A estatal trabalha agora em uma nova estrutura para seus contratos com a petroquímica, com maior volume de fornecimento e condições de pagamento mais favoráveis.

Continua após a publicidade

A avaliação de pessoas envolvidas nas negociações é que essa nova relação comercial com a Petrobras será suficiente para descomprimir naturalmente a necessidade desses US$ 2 bilhões em garantias. Na prática, a estatal consegue aliviar uma pressão relevante sobre o caixa e as linhas bancárias da Braskem sem precisar, neste momento, fazer um aporte bilionário diretamente na companhia.

Siga
Continua após a publicidade

O pedido de recuperação apresentado agora, porém, está longe de representar o acordo definitivo com os credores. Nos bastidores, a operação é descrita como um “plan to a plan”: as negociações com parte dos credores internacionais continuam tão distantes de uma solução que a Braskem apresentou à Justiça, essencialmente, a estrutura que pretende usar para tentar chegar a um acordo nos próximos 90 dias.

Continua após a publicidade

A companhia conseguiu, portanto, montar a recuperação extrajudicial antes de conseguir montar a própria reestruturação. Com o apoio inicial assegurado por bancos e credores mais pulverizados e parte da pressão sobre a nafta sendo aliviada pela Petrobras, os próximos 90 dias serão usados para enfrentar a discussão mais difícil: quanto cada credor aceitará perder, quais garantias serão exigidas e quanto dinheiro novo os acionistas terão de colocar na Braskem.

Publicidade
TAGS:
Braskem
Negócios
Radar Econômico
Recuperação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).