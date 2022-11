Petrobras é a terceira no ranking de maior pagadora de dividendos

A alta dos preços do petróleo no mercado internacional ajudou a impulsionar o resultado das petroleiras. Nesse contexto, a brasileira Petrobras anunciou um valor recorde de 13,1 bilhões de dólares em dividendos no terceiro trimestre, se tornando a terceira maior pagadora de dividendos do mundo, segundo o Global Dividend Index (Índice Global de Dividendos, na tradução em inglês), levantamento da corretora britânica Janus Henderson, que analisa os pagamentos de 1.200 empresas de todo o mundo.

Com o total de dividendos acumulado neste ano – cerca de 19,4 bilhões de dólares, somando segundo e terceiro trimestres – a corretora estima que a Petrobras se torne a segunda maior pagadora do mundo em 2022, atrás apenas da mineradora australiana BHP. Em 2021, a BHP liderou a lista dos maiores pagadores de dividendos. Essa é a segunda vez que a Petrobras aparece em posição de destaque no índice, sendo a única do setor a figurar na lista das dez maiores pagadoras de dividendos.

Com a distribuição recorde de dividendos – que vem sendo alvo de contestações jurídicas – a Petrobras fica atrás apenas do banco China Construction, um dos quatro maiores da China, e da BHP, que ocupa a segunda posição no índice. “Os produtores de petróleo e gás foram os grandes impulsionadores do crescimento no terceiro trimestre, aumentando seus dividendos em três quartos em relação ao ano anterior para um recorde de 46,4 bilhões de dólares. As empresas petrolíferas em todo o mundo aumentaram seus pagamentos, em grande parte por meio de dividendos especiais, em vez de aumentos em seus pagamentos regulares”, diz o relatório da Janus Henderson.

Apesar do bom desempenho da estatal durante este ano – bastante impulsionada pela alta do preço do petróleo no mercado internacional e pelo programa de desinvestimentos – o futuro da companhia no próximo governo ainda é bastante incerto. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes de seu partido criticam a política de distribuição de dividendos e sinalizam querer diminuir essa quantia.