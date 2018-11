Petrobras corta preço da gasolina em 6,35%, o menor nível desde abril

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina nas refinarias em 6,35% a partir de terça-feira, no maior corte já feito pela estatal desde o anúncio de uma política de reajustes até diários do combustível, em vigor desde julho do ano passado.

Com a alteração, o valor médio do combustível cairá para 1,7293 real por litro, o menor valor desde o 1,7199 real visto em 20 de abril, conforme informações do site da petroleira.

O movimento ocorre após a empresa já ter realizado um amplo corte em 31 de outubro, de 6,2%, o maior que havia acontecido até então.

A redução se dá em meio a uma valorização do real ante o dólar e também a um enfraquecimento das referências internacionais do petróleo, os parâmetros utilizados pela companhia para a formação de preços dos combustíveis.

O preço médio do diesel, por sua vez, segue congelado devido ao programa de subsídios lançado pelo governo em junho, em resposta à histórica greve de caminhoneiros contra o alto preço do combustível.

Por causa do programa, a petroleira deve praticar o preço do diesel dentro de limite máximo — ajustado a cada mês — estabelecido pelo governo, contando com ressarcimento de até 30 centavos por litro.

Em outubro, o preço da gasolina nas refinarias caiu cerca de 16%, enquanto no acumulado de 2018 apresenta alta de quase 10%.

Na semana passada, o preço médio da gasolina nas bombas dos postos se manteve em 4,723 reais por litro, praticamente estável ante o recorde nominal de 4,725 reais por litro visto na semana imediatamente anterior, conforme monitoramento da reguladora ANP.

De acordo com o IPCA, o preço da gasolina subiu 3,94% em setembro. No acumulado do ano, os preços tiveram uma alta de 13,74%. Em 12 meses, o avanço foi de 19,99%.

(Com Reuters)