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Petrobras confirma petróleo na Foz do Amazonas; veja o que descoberta significa para o Brasil

Achado ocorre em águas ultraprofundas e integra campanha de US$ 2,5 bilhões para ampliar as reservas

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 17h19 | Atualizado em 17 ago 2026, 20h22
PRIORIDADE - Magda, da Petrobras: plano de investimentos forçado por intervenção política
Magda, da Petrobras: Margem Equatorial ganha força (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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A Petrobras confirmou nesta segunda-feira (17) a presença de petróleo no poço Morpho, na Bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá.

O anúncio transforma em resultado concreto uma das apostas mais controversas da companhia para ampliar suas fronteiras de exploração e abre uma nova etapa na busca por reservas de óleo no país.

A confirmação foi feita pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, durante uma entrevista em Oiapoque, no extremo norte do Amapá, após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao navio-sonda que realiza a perfuração na região.

A informação ocorre três dias depois de a estatal ter comunicado a identificação de hidrocarbonetos no poço.

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O achado, porém, ainda não significa que o Brasil tenha descoberto um novo campo de petróleo pronto para ser explorado. A Petrobras precisa concluir a perfuração, analisar as características do reservatório, estimar o volume recuperável e verificar se a produção poderá ser realizada com retorno econômico.

Essa distinção é importante. Na fase atual, a companhia está fazendo exploração, e não produzindo petróleo. O objetivo do poço Morpho é justamente descobrir se existe uma acumulação que possa ser transformada, no futuro, em uma operação comercial.

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O que a Petrobras encontrou

O poço Morpho está no bloco FZA-M-59, a aproximadamente 175 quilômetros da costa do Amapá e em uma área com lâmina d’água de 2.886 metros.

O local fica na Margem Equatorial brasileira, uma extensa faixa do litoral norte e nordeste que ganhou importância nos últimos anos pelas descobertas de grandes reservas em países vizinhos, especialmente Guiana e Suriname.

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A Petrobras identificou os hidrocarbonetos a partir de perfis elétricos e da análise das rochas atravessadas pela perfuração. A confirmação de petróleo anunciada agora representa o primeiro resultado positivo desse tipo obtido pela estatal na costa do Amapá.

A perfuração ainda não terminou. Segundo Chambriard, o trabalho deve avançar por mais 15 a 20 dias, dependendo do andamento das operações da sonda. Depois disso, será necessário delimitar a descoberta para entender quanto óleo existe efetivamente no reservatório.

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A presidente da Petrobras também afirmou que a companhia pretende realizar novas perfurações na área.

Há três poços adicionais previstos no entorno do Morpho, além de outros projetos exploratórios em blocos próximos. A ideia é comparar os resultados e construir um retrato mais preciso do potencial petrolífero da região.

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Por que a descoberta é importante para a Petrobras

O interesse da estatal vai além de encontrar uma nova reserva. A Petrobras precisa substituir gradualmente campos que estão envelhecendo e evitar uma queda estrutural de sua produção na próxima década.

O pré-sal continuará sendo o principal eixo da companhia nos próximos anos, mas a própria Petrobras prevê um pico de produção de petróleo em 2028.

A empresa também trabalha com a perspectiva de declínio da produção do pré-sal a partir da década seguinte, o que aumenta a pressão para encontrar novas reservas com antecedência.

É nesse ponto que a Margem Equatorial entra na estratégia.

O plano de negócios da Petrobras para 2026 a 2030 prevê US$ 2,5 bilhões em investimentos na região e a perfuração de 15 novos poços. No conjunto das atividades exploratórias da companhia, estão previstos US$ 7,1 bilhões no período.

A empresa já concentra grande parte de sua produção no pré-sal. A busca por novas fronteiras é, portanto, uma tentativa de preparar a companhia para o período posterior ao pico de produção.

A referência é a Guiana

O entusiasmo em torno da Foz do Amazonas não surgiu apenas com o Morpho.

A região faz parte de uma extensa estrutura geológica que se prolonga pela costa norte da América do Sul. Na Guiana, a ExxonMobil e seus parceiros encontraram grandes reservas e transformaram o país em um dos novos polos mundiais de produção de petróleo. Suriname e Guiana Francesa também apresentam descobertas e perspectivas relevantes.

A Petrobras considera que as características geológicas da Margem Equatorial brasileira justificam a continuidade da pesquisa. A companhia, no entanto, ainda não conhece a dimensão das reservas brasileiras nessa área. A comparação com a Guiana serve como indicação de potencial, não como estimativa das reservas do Amapá.

Quanto a Petrobras vai gastar

O Morpho é apenas o primeiro passo de uma campanha exploratória mais ampla.

A Petrobras prevê desembolsar cerca de R$ 3,3 bilhões na perfuração de quatro poços na Foz do Amazonas. O Morpho sozinho representa um investimento estimado em R$ 842,8 milhões. Os demais poços dependem de autorizações ambientais adicionais e poderão ser perfurados ao longo de 2027.

A companhia chegou a pedir ao Ibama que a licença concedida para o Morpho fosse alterada para incluir outros três poços na mesma região. O órgão ambiental, porém, ainda analisa as autorizações adicionais.

Esse é um dos principais obstáculos para a continuidade da campanha.

A descoberta encerra uma longa disputa ambiental?

Não.

A exploração de petróleo na Foz do Amazonas se tornou um dos casos mais controversos do licenciamento ambiental brasileiro. O Ibama havia negado, em maio de 2023, a licença para a Petrobras perfurar o bloco FZA-M-59. Na ocasião, o órgão apontou problemas relacionados à segurança da operação e à capacidade de resposta diante de um eventual vazamento de óleo em uma região ambientalmente sensível.

O processo foi refeito e a Petrobras apresentou uma estrutura de emergência mais ampla. Entre as exigências estava a instalação, em Oiapoque, de uma estrutura para atendimento e recuperação de animais atingidos por um eventual acidente.

Em setembro de 2025, o Ibama aprovou a Avaliação Pré-Operacional realizada pela Petrobras, um grande exercício destinado a testar a capacidade de resposta a emergências antes do início da perfuração. O instituto considerou aprovada a estrutura apresentada pela companhia após avaliar os procedimentos e a capacidade logística mobilizada.

Em outubro daquele ano, veio a autorização definitiva para a perfuração do Morpho.

A licença de operação concedida pelo Ibama autorizou a Petrobras a perfurar o poço no bloco FZA-M-59, em águas ultraprofundas. A perfuração começou em 20 de outubro de 2025.

Por que o Ibama ainda é decisivo

A autorização para o Morpho não representa uma licença geral para explorar toda a Margem Equatorial.

Cada novo poço exige avaliação dentro do processo de licenciamento. O Ibama continua analisando os pedidos para as próximas perfurações e já solicitou informações adicionais à Petrobras.

O histórico explica a cautela do órgão. A Foz do Amazonas está próxima de ecossistemas considerados sensíveis, além de áreas utilizadas por comunidades indígenas e populações que dependem dos recursos costeiros.

Em 2025, o próprio comando do Ibama considerava difícil conceder uma sequência de licenças isoladas na região sem uma avaliação ambiental mais ampla, conhecida como AAAS.

O episódio revelou a tensão entre a estratégia energética do governo e a atuação do órgão ambiental.

O instituto também participou de um simulado realizado em dezembro de 2025 para testar operações de resgate de fauna em caso de emergência.

O exercício envolveu equipes em terra e no mar e serviu para avaliar procedimentos de resposta relacionados ao bloco FZA-M-59.

E se houver um vazamento?

A questão ambiental continua sendo o principal ponto de controvérsia do projeto.

A Petrobras afirma que as modelagens feitas para a área indicam que, mesmo em cenários de vazamento, o óleo não alcançaria a costa brasileira.

Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, a empresa estima que o eventual deslocamento ocorreria em direção ao Caribe, mantendo o óleo a cerca de 60 quilômetros da costa no pior cenário modelado.

Ainda assim, a companhia mantém estruturas de monitoramento e resposta próximas ao litoral, inclusive na região do Parque Nacional do Cabo Orange. A área reúne manguezais, floresta, comunidades tradicionais e ecossistemas marinhos considerados sensíveis.

O histórico de acidentes em operações de petróleo também mantém a preocupação de ambientalistas e comunidades locais, especialmente porque a dinâmica das correntes na região pode tornar uma emergência mais complexa.

O que precisa acontecer antes de o Amapá produzir petróleo

A descoberta do Morpho é apenas o começo.

Primeiro, a Petrobras precisa terminar o poço e realizar os testes necessários para determinar as características do reservatório. Em seguida, será necessário perfurar outros poços para delimitar a acumulação e estimar seu tamanho.

Depois disso, a companhia terá de avaliar se o volume encontrado justifica os investimentos necessários para construir uma estrutura de produção em águas ultraprofundas.

Só então poderá ser discutido o desenvolvimento de um eventual campo.

A própria Petrobras estima que, caso as descobertas sejam confirmadas e todo o processo avance sem novos obstáculos, a produção comercial no Amapá poderia começar em aproximadamente seis ou sete anos.

Ou seja: o petróleo encontrado agora não chegará ao mercado nos próximos meses.

O que está em jogo

A importância da descoberta está justamente no horizonte de longo prazo.

O Brasil é hoje um dos grandes produtores mundiais de petróleo e o pré-sal transformou o país em um exportador relevante. Mas os campos que sustentaram essa expansão não são infinitos. A reposição das reservas passou a ser uma questão estratégica para a Petrobras e para o governo.

É por isso que a Margem Equatorial ganhou espaço na política energética brasileira.

A Petrobras pretende ampliar sua capacidade de produção, enquanto o governo argumenta que novas reservas são necessárias para garantir segurança energética e receitas para o país.

Do outro lado, organizações ambientais questionam a expansão da exploração de combustíveis fósseis justamente em uma região de alta sensibilidade ecológica e em um momento de transição para fontes de energia de menor emissão.

A descoberta do Morpho não resolve esse conflito. Mas muda o ponto de partida da discussão: pela primeira vez, a Petrobras tem uma evidência concreta de petróleo no bloco que durante anos esteve no centro da disputa entre expansão da produção e proteção ambiental.

Agora começa a etapa mais difícil: descobrir quanto óleo existe, quanto dele pode ser recuperado e se vale a pena produzi-lo.

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