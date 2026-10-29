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Petrobras bate recorde de produção em trimestre marcado pela eficiência operacional

Estatal produziu 3,51 milhões de barris por dia no terceiro trimestre, alta de 11,7% em um ano

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 08h58
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro
Safra mantém recomendação de compra para os papéis da companhia (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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A Petrobras reportou produção de 3,51 milhões de barris de petróleo por dia no terceiro trimestre de 2026, alta de 11,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado recorde agradou aos analistas do mercado financeiro, que mantiveram o otimismo com a estatal.

Segundo a empresa, o aumento da eficiência operacional dos ativos, impulsionado pela confiabilidade dos sistemas de produção e pela disciplina operacional, alcançou o melhor nível desde o quarto trimestre de 2025, consolidando o desempenho registrado nos últimos trimestres.

O ganho de eficiência contribuiu para a alta da produção, com destaque para os campos de Búzios e Mero, além da redução das perdas provocadas por paradas para manutenção.

“A Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência Alexandre de Gusmão, a quinta instalada no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu, em 25 de agosto, sua capacidade de produção originalmente prevista em projeto, de 180 mil barris por dia, o que impulsionou os números do trimestre”, diz a empresa.

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Já a unidade Almirante Tamandaré, que também produz no campo de Búzios, atingiu, em julho de 2026, recorde de produção média mensal de óleo, com 263 mil barris por dia, mantendo-se como a plataforma com a maior produção do Brasil.

Os analistas do Safra afirmam que a produção de petróleo do pré-sal aumentou 7% em relação ao trimestre anterior, para 2,454 milhões de barris por dia, impulsionada também pela entrada em operação de sete novos poços produtores. Já a produção do pós-sal caiu 4% na mesma comparação, para 341 mil barris por dia.

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“Isso aconteceu devido às maiores perdas por manutenção na Bacia de Campos e ao declínio natural de campos maduros, apesar da entrada em operação de cinco novos poços”, dizem os analistas do Safra.

O banco destaca que a produção comercial nos primeiros nove meses de 2026 atingiu 2,953 milhões de barris por dia, colocando a Petrobras no caminho para alcançar o limite superior de sua projeção de produção para o ano. O Safra manteve a recomendação de compra para as ações da estatal, com preço-alvo de 57 reais para os próximos 12 meses.

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Apesar da prévia operacional positiva, os recibos de ações da Petrobras negociados nos Estados Unidos (ADRs) recuam 0,64%, a 21,89 dólares. A queda acompanha o recuo dos preços do petróleo no mercado internacional, que ofusca o recorde de produção da companhia.

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