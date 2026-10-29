Petrobras bate recorde de produção em trimestre marcado pela eficiência operacional

A Petrobras reportou produção de 3,51 milhões de barris de petróleo por dia no terceiro trimestre de 2026, alta de 11,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado recorde agradou aos analistas do mercado financeiro, que mantiveram o otimismo com a estatal.

Segundo a empresa, o aumento da eficiência operacional dos ativos, impulsionado pela confiabilidade dos sistemas de produção e pela disciplina operacional, alcançou o melhor nível desde o quarto trimestre de 2025, consolidando o desempenho registrado nos últimos trimestres.

O ganho de eficiência contribuiu para a alta da produção, com destaque para os campos de Búzios e Mero, além da redução das perdas provocadas por paradas para manutenção.

“A Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência Alexandre de Gusmão, a quinta instalada no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, atingiu, em 25 de agosto, sua capacidade de produção originalmente prevista em projeto, de 180 mil barris por dia, o que impulsionou os números do trimestre”, diz a empresa.

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Já a unidade Almirante Tamandaré, que também produz no campo de Búzios, atingiu, em julho de 2026, recorde de produção média mensal de óleo, com 263 mil barris por dia, mantendo-se como a plataforma com a maior produção do Brasil.

Os analistas do Safra afirmam que a produção de petróleo do pré-sal aumentou 7% em relação ao trimestre anterior, para 2,454 milhões de barris por dia, impulsionada também pela entrada em operação de sete novos poços produtores. Já a produção do pós-sal caiu 4% na mesma comparação, para 341 mil barris por dia.

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“Isso aconteceu devido às maiores perdas por manutenção na Bacia de Campos e ao declínio natural de campos maduros, apesar da entrada em operação de cinco novos poços”, dizem os analistas do Safra.

O banco destaca que a produção comercial nos primeiros nove meses de 2026 atingiu 2,953 milhões de barris por dia, colocando a Petrobras no caminho para alcançar o limite superior de sua projeção de produção para o ano. O Safra manteve a recomendação de compra para as ações da estatal, com preço-alvo de 57 reais para os próximos 12 meses.

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Apesar da prévia operacional positiva, os recibos de ações da Petrobras negociados nos Estados Unidos (ADRs) recuam 0,64%, a 21,89 dólares. A queda acompanha o recuo dos preços do petróleo no mercado internacional, que ofusca o recorde de produção da companhia.