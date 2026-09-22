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Petrobras avalia ampliar produção de diesel para zerar dependência de importações

Segundo Magda Chambriard, presidente da empresa, a mudança de perspectiva está relacionada principalmente ao cenário geopolítico internacional

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 07h33 | Atualizado em 22 set 2026, 07h58
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro
Atualmente, a Petrobras responde por pouco mais de 70% do diesel consumido no país (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Petrobras avalia ampliar produção de diesel para zerar dependência de importações Priorizar nos meus resultados Google

A Petrobras pretende avançar na produção de diesel para reduzir a necessidade de importações e alcançar a autossuficiência no abastecimento do mercado brasileiro. A presidente da companhia, Magda Chambriard, afirmou nesta segunda-feira, 21, que a meta poderá ser incorporada ao próximo plano estratégico da estatal, válido para o período de 2027 a 2031.

Atualmente, a Petrobras responde por pouco mais de 70% do diesel consumido no país. No plano de negócios em vigor, a companhia trabalha para elevar essa participação para algo entre 85% e 90% até 2030. A ideia agora é ir além desse objetivo e chegar a uma produção capaz de atender integralmente à demanda doméstica.

Segundo Chambriard, a mudança de perspectiva está relacionada principalmente ao cenário geopolítico internacional. Os conflitos recentes aumentaram a preocupação da companhia com a segurança do abastecimento e levaram a Petrobras a avaliar uma meta de 100% de atendimento da demanda brasileira por diesel.

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A executiva falou durante a abertura da ROG. e 2026, no Rio de Janeiro. Ela destacou que a expansão do parque de refino da Petrobras deve contribuir para o aumento da oferta do combustível. O próximo plano estratégico da companhia deve ser divulgado em novembro.

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