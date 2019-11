Petrobras aumenta o preço da gasolina em 4% nas refinarias

O último aumento tinha sido feito no dia 19, quando o preço da gasolina foi elevado em 2,8%, após mais de 50 dias sem alterações no preço. A Petrobras decide sobre os preços dos combustíveis com base em fatores como a cotação internacional do petróleo e o câmbio. Esse sistema está em vigor desde setembro do ano passado.

Na véspera, o dólar fechou em alta de 0,63%, a 4,24 reais, um novo recorde. Com a disparada dos últimos dias, a moeda americana acumula alta de 5,73% ante o real na parcial do mês. No ano, o avanço é de 9,43%.