Petrobras anuncia redução de 1,75% no preço da gasolina

Nesta sexta (13), a Petrobras anunciou redução no valor da gasolina nas refinarias. O preço, que entra em vigor neste sábado (14), será de R$ 1,9970, o que significa uma queda de 1,75% sobre os R$ 2,0326 cobrados nesta quinta.

Esta foi a maior queda percentual desde o fim de maio, quando houve redução de 2,48% no valor. O aumento acumulado desde o início de fevereiro é de 31,83%.

O preço do diesel segue congelado em R$ 2,0316, em decorrência de acordo do governo com os caminhoneiros para encerrar a greve de maio.

Em vigor desde o ano passado, o sistema de formação de preços de combustíveis da Petrobras prevê reajustes quase diários, que são referenciados no mercado internacional de petróleo e no câmbio dólar-real.