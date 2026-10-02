Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas

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A Petrobras confirmou uma nova descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na Bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá. O achado, a quase 3.000 metros de profundidade, amplia o conhecimento sobre o potencial exploratório da região e integra a estratégia da companhia para recompor suas reservas.

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A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 2, uma nova descoberta de petróleo no bloco FZA-M-59, localizado em águas ultraprofundas da costa do Amapá, na Bacia da Foz do Amazonas. O achado foi identificado durante a perfuração de um poço situado a 2. 886 metros de profundidade.

A descoberta ocorreu após a continuidade dos trabalhos no poço, que já havia apresentado indícios de hidrocarbonetos em agosto. Na etapa mais recente, a perfuração avançou para camadas geológicas mais profundas, onde foram identificados novos intervalos portadores de petróleo. A constatação foi possível a partir de registros elétricos, evidências nas rochas e amostras de fluidos recolhidas durante a operação.

Segundo a companhia, o novo resultado amplia o conhecimento sobre as possibilidades de exploração da região e permitirá aprofundar os estudos sobre os sistemas petrolíferos e os recursos existentes na Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas.

As informações obtidas ainda serão submetidas a análises laboratoriais e posteriormente cruzadas com os demais dados coletados durante a perfuração. Em relação à descoberta anterior, anunciada em agosto, a Petrobras afirmou que os estudos já concluídos confirmaram a boa qualidade do petróleo encontrado.

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A exploração do bloco FZA-M-59 integra a estratégia de longo prazo da Petrobras para recompor suas reservas de petróleo e gás por meio da busca por novas fronteiras exploratórias.