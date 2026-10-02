Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas
Descoberta ocorreu em intervalo mais profundo de poço que havia apresentado indícios de hidrocarbonetos em agosto
A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 2, uma nova descoberta de petróleo no bloco FZA-M-59, localizado em águas ultraprofundas da costa do Amapá, na Bacia da Foz do Amazonas. O achado foi identificado durante a perfuração de um poço situado a 2. 886 metros de profundidade.
A descoberta ocorreu após a continuidade dos trabalhos no poço, que já havia apresentado indícios de hidrocarbonetos em agosto. Na etapa mais recente, a perfuração avançou para camadas geológicas mais profundas, onde foram identificados novos intervalos portadores de petróleo. A constatação foi possível a partir de registros elétricos, evidências nas rochas e amostras de fluidos recolhidas durante a operação.
Segundo a companhia, o novo resultado amplia o conhecimento sobre as possibilidades de exploração da região e permitirá aprofundar os estudos sobre os sistemas petrolíferos e os recursos existentes na Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas.
As informações obtidas ainda serão submetidas a análises laboratoriais e posteriormente cruzadas com os demais dados coletados durante a perfuração. Em relação à descoberta anterior, anunciada em agosto, a Petrobras afirmou que os estudos já concluídos confirmaram a boa qualidade do petróleo encontrado.
A exploração do bloco FZA-M-59 integra a estratégia de longo prazo da Petrobras para recompor suas reservas de petróleo e gás por meio da busca por novas fronteiras exploratórias.