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Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas

Descoberta ocorreu em intervalo mais profundo de poço que havia apresentado indícios de hidrocarbonetos em agosto

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 11h29 | Atualizado em 2 out 2026, 11h57
NO TOPO - Plataforma da Petrobras: empresa deverá ser a campeã de pagamentos de proventos em 2025
Plataforma de petróleo da Petrobras (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Petrobras anuncia nova descoberta de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas Priorize VEJA no Google

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 2, uma nova descoberta de petróleo no bloco FZA-M-59, localizado em águas ultraprofundas da costa do Amapá, na Bacia da Foz do Amazonas. O achado foi identificado durante a perfuração de um poço situado a 2. 886 metros de profundidade.

A descoberta ocorreu após a continuidade dos trabalhos no poço, que já havia apresentado indícios de hidrocarbonetos em agosto. Na etapa mais recente, a perfuração avançou para camadas geológicas mais profundas, onde foram identificados novos intervalos portadores de petróleo. A constatação foi possível a partir de registros elétricos, evidências nas rochas e amostras de fluidos recolhidas durante a operação.

Segundo a companhia, o novo resultado amplia o conhecimento sobre as possibilidades de exploração da região e permitirá aprofundar os estudos sobre os sistemas petrolíferos e os recursos existentes na Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas.

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As informações obtidas ainda serão submetidas a análises laboratoriais e posteriormente cruzadas com os demais dados coletados durante a perfuração. Em relação à descoberta anterior, anunciada em agosto, a Petrobras afirmou que os estudos já concluídos confirmaram a boa qualidade do petróleo encontrado.

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A exploração do bloco FZA-M-59 integra a estratégia de longo prazo da Petrobras para recompor suas reservas de petróleo e gás por meio da busca por novas fronteiras exploratórias.

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