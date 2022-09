Petrobras anuncia corte de 7,08% nos preços da gasolina nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 1º, uma nova redução nos preços da gasolina. O litro do combustível será vendido a 3,28 reais nas refinarias a partir de sexta-feira, 2, diminuindo em 7,08% o preço médio do litro, uqe hoje é comercializado em 3,53 reais. Essa é a quarta queda consecutiva nos preços da gasolina desde julho.

Dez minutos após o anúncio da petroleira, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a queda dos preços da gasolina em sua conta oficial do Twitter. Na véspera, em entrevista ao SBT, ele havia dito que esperava uma ‘boa notícia’ nos combitíveis até essa sexta-feira, devido a prática do novo presidente da Petrobras, Caio Mario Paes de Andrade. “Combustíveis… toda semana temos uma boa notícia. Hoje é quarta-feira. Eu acho que até sexta vai ter mais uma boa notícia, porque tá sendo uma prática do novo presidente da Petrobras”. Andrade é o terceiro mandatário da companhia no ano, alçado após fritura pública de seus antecessores devido ajustes para cima no preço dos combustíveis.

Para além da troca de comando na petroleira,o cenário internacional é o que de fato puxa a queda dos preços nas refinarias e também nas bombas do país. Isso porque a estatal utiliza a política de paridade dos preços do combustível internacional, duramente criticada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no início do ano, quando os preços do petróleo bateram recorde e os combustíveis aqui foram ajustados para cima com a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, diz a estatal em comunicado.

Com o passar dos meses da guerra e o aumento de risco de recessão em grandes economias, o preço do barril começou a cair. Nessa terça, por exemplo, o preço do petróleo cai por causa do desempenho fraco da economia chinesa. O barril é negociado a 93,81dólares (por volta das 10h40 do horário de Brasília). No início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o barril chegou a bater 140 dólares. O outro fator que faz parte da política de preços, que é o câmbio, o dólar opera em 5,17 reais.

A queda dos preços da gasolina é um dos principais motivos de o país ter registrado deflação em julho — e a provável deflação também em agosto, indicada já na prévia do IPCA. Na ocasião, os preços caíram 15% devido ao teto do ICMS, de 18%, que fez a alíquota baixar nos estados e reduziu o preço na bomba. Depois isso, a Petrobras passou a anunciar a redução nos preços das refinarias, que pode contribuir com uma maior desaceleração nos preços também no índice de preços de agosto. A inflação é uma das principais preocupações do governo Bolsonaro às vésperas das eleições. Segundo pesquisas eleitorais, a queda dos preços é sentida pelo consumidor e creditada ao governo.