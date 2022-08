Petrobras anuncia 2ª redução em uma semana no valor do diesel

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 11, que irá baixar novamente o valor do disesel cobrado nas refinarias. A redução será de 5,41 reais para 5,19 reais o litro a partir de sexta-feira, 12. A queda de 4,07% é a segunda para baixo anunciada pela estatal em uma semana. Na última quinta a estatal anunciou uma redução de 3,56% no valor da venda. Os preços dos demais combustíveis seguem inalterados.

A queda no valor de revenda nas refinarias tem como base a redução no valor do barril do petróleo em todo o mundo. A Petrobras utiliza política de paridade de preço, que leva em consideração o câmbio e o preço do petróleo. Depois de subir durante 2021 e atingir picos com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, entre março e abril, o barril vem recuando e, por isso, é possível a redução nos preços dos combustíveis.

Em nota, a estatal afirma que a redução “acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.

A redução nos preços das refinarias começou com a gasolina, que em julho teve dois reajustes seguidos. Eles, somados a redução do ICMS desse combustível puxou a inflação para uma deflação em julho. Nos dados da inflação de julho, o diesel, no entanto, foi um dos 20 produtos que mais teve aumento de preço, subindo mais de 4% no mês. A redução dos preços desse combustível, com as seguidas reduções nas refinarias, pode ajudar a desacelerar outros preços como os de alimentos, já que o valor do frete entra na composição dos preços destes produtos.

Além do componente difusor na inflação, a queda no diesel representa um alívio pessoal para o presidente Jair Bolsonaro, que vinha sendo pressionado pelos caminhoneiros, importante base de apoio em sua eleição de 2018. A pressão era tanta que o governo engendrou um benefício para a categoria. Incialmente previsto para 400 reais, foi elevado para 1.000 reais e começou a ser pago nesta semana.