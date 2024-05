Petrobras amplia perdas enquanto NY se prepara para nova subida

A decisão do governo de trocar o comando da Petrobras deve continuar pesando sobre as ações brasileiras nesta quinta-feira. Os recibos de ações da estatal negociados em Nova York recuam mais de 1% nesta manhã, ampliando as perdas dos investidores da companhia. Ontem, o Ibovespa caiu 0,28%, pouco em relação ao tombo de mais de 6% das ações da Petro.

A notícia de que a queda pode continuar é ainda mais amarga para a Faria Lima porque ela contrasta com a euforia vivida em Wall Street. A divulgação de que a inflação oficial cedeu mais do que esperado, para 3,4% ao ano, ajudou a impulsionar as ações americanas para recordes.

A quinta-feira tem uma agenda fraca de indicadores aqui e nos Estados Unidos. Lá fora, o principal dado são de pedidos semanais de seguro-desemprego, um número de alta frequência que ajuda na leitura sobre a solidez do mercado de trabalho em meio à inflação elevada. Ainda assim, salvo solavancos muito surpreendentes, ele não chega a influenciar nos preços dos ativos. O mercado financeiro deve se concentrar, então, nos discursos de dirigentes do Fed, que tendem a comentar os indicadores mais recentes e como estão avaliando o cenário econômico.

O viés nos EUA é mais uma vez positivo, com os futuros americanos apontando para novas máximas. Já as bolsas europeias operam majoritariamente em queda após a subida firme da véspera, sem que um indicador em especial justifique a retração. Um relatório do Banco Central Europeu divulgado nesta manhã indica que a economia do bloco deixou o risco de recessão para trás, ainda que o cenário geopolítico ainda possa ter reflexos sobre a região.

Agenda do dia

9h30: EUA divulgam pedidos de auxílio-desemprego da semana até 11/05

10h15: FGV publica monitor do PIB de março

10h15: Fed divulga produção industrial americana de abril

10h30: Haddad participa de reunião com Lula, Padilha e Rui Costa

11h: Michael Barr (Fed) testemunha perante comitê do Senado

11h30: Patrick Harker (Fed/Filadélfia) participa de conferência

13h: Loretta Mester (Fed/Cleveland) participa de evento

13h30: Fazenda publica Boletim Macrofiscal de maio

16h30: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) participa de evento

23h: China divulga produção industrial de abril