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Petlove avança na consolidação da saúde pet e entra no medicamento prescrito

Empresa passa a oferecer medicamentos manipulados e amplia presença em uma cadeia que já inclui planos, consultas, exames e serviços veterinários

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 20 ago 2026, 15h59
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Petlove (Petlove/Divulgação)
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A Petlove está avançando sobre mais uma etapa da cadeia de saúde animal. A companhia passou a oferecer medicamentos veterinários manipulados em todo o país, aprofundando uma estratégia de consolidação que já reúne planos de saúde, consultas, exames, softwares para clínicas e uma rede de mais de 8 mil profissionais credenciados.

A nova frente ganha peso pela escala que a Petlove já atingiu. A companhia faturou R$ 2,4 bilhões em 2025 e projeta crescimento de 40% neste ano. O plano de saúde, hoje um dos principais motores de expansão do grupo, tem cerca de 1 milhão de clientes.

É justamente essa base que ajuda a explicar a entrada mais profunda no mercado de medicamentos. Segundo a própria Petlove, clientes do plano levam seus animais ao veterinário com uma frequência três vezes maior. Mais consultas tendem a gerar também mais exames, tratamentos e prescrições — despesas que a empresa tenta cada vez mais manter dentro de seu próprio ecossistema.

Na farmácia de manipulação, o tutor envia a receita veterinária pela internet e recebe a fórmula em casa. Os medicamentos podem ser preparados em diferentes dosagens e formatos, como biscoitos, pastas, caldas e gotas. O serviço, que havia começado regionalmente, agora atende todo o território nacional.

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A operação também foi desenhada para estimular o cruzamento entre os diferentes serviços da Petlove. Clientes do plano de saúde ou do Clube Petlove recebem desconto de 25% nas formulações. Para quem assina os dois serviços, o abatimento chega a 40%.

A estratégia reforça a transformação da Petlove de um e-commerce de produtos para uma plataforma recorrente de serviços. As assinaturas já respondem por 79% do faturamento do varejo da companhia, enquanto o Clube Petlove reúne mais de 600 mil assinantes. Com a farmácia, a empresa passa a disputar também a receita gerada depois que o veterinário faz o diagnóstico e prescreve o tratamento.

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