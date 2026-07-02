+Pet aposta em telemedicina, IA e expansão nacional para transformar a saúde veterinária

O mercado pet brasileiro vive uma transformação acelerada, impulsionada pela humanização dos animais de estimação, pela busca por atendimento especializado e pelo avanço tecnológico na medicina veterinária. De olho nesse movimento, a +Pet acelera seu plano de expansão nacional apostando em um modelo verticalizado que reúne planos de saúde, hospitais, clínicas satélites, telemedicina e inteligência artificial em um único ecossistema.

A companhia pretende encerrar 2026 com cerca de 50 mil vidas ativas e projeta atingir 300 mil clientes até 2030. Paralelamente, a rede deve ultrapassar 20 unidades nos próximos meses e tem um plano de longo prazo para chegar a 71 hospitais e clínicas distribuídos pelo país, levando um modelo de atendimento inspirado na verticalização da saúde humana. “O mercado pet deixou de ser apenas um segmento de produtos e virou uma verdadeira indústria da saúde. Hoje existe uma cadeia completa de medicamentos, equipamentos, alimentação, exames e especialidades médicas voltadas exclusivamente aos animais”, afirmou Pablo Teixeira, CEO da +Pet.

Segundo ele, a evolução da medicina veterinária nos últimos anos foi comparável ao avanço observado na saúde humana. Exames como tomografia, endoscopia, fisioterapia, internação em UTI e diversas especialidades médicas passaram a fazer parte da rotina dos hospitais veterinários.

Modelo inspirado na saúde humana

A estratégia da empresa passa pela verticalização da operação. Em vez de atuar apenas como operadora de planos ou apenas como rede hospitalar, a +Pet integra todas as etapas do atendimento. O modelo combina hospitais de alta complexidade, equipados para cirurgias, internações e exames avançados, com clínicas satélites distribuídas em diferentes bairros. Essas unidades concentram consultas, exames laboratoriais, ultrassom, vacinação, farmácia e atendimento de especialidades, enquanto procedimentos mais complexos são encaminhados aos hospitais centrais.

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Segundo a empresa, esse formato amplia a capilaridade da rede, reduz deslocamentos e melhora a ocupação das unidades. A expansão já contempla estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul, com novas operações previstas em cidades como Manaus, Belém, Recife, Curitiba e Cuiabá.

Outra frente estratégica da companhia é o uso de inteligência artificial. A empresa desenvolveu uma IA própria para automatizar parte da análise de entrada dos animais nos planos de saúde. Antes realizada manualmente por médicos veterinários, a avaliação passou a ser feita em cerca de dois minutos, contra aproximadamente cinco horas anteriormente.

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A tecnologia cruza informações declaradas pelos tutores, como idade, vacinação, alimentação, sintomas e histórico clínico, com uma base técnica veterinária e casos anteriores para classificar o risco clínico e financeiro do animal. Segundo a +Pet, cerca de 15% dos interessados chegam com alguma doença preexistente. Desses casos, aproximadamente metade é aprovada após a análise da ferramenta, que permite maior padronização dos critérios e ganho de eficiência operacional.

Telemedicina integrada amplia acesso

A TeleMed +Pet realiza atualmente mais de 25 mil teleconsultas por ano, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, com índice de resolutividade superior a 85%. O diferencial, segundo a companhia, está na integração completa entre o atendimento remoto e os hospitais físicos. Todo o histórico clínico fica registrado em um prontuário único, permitindo que veterinários tenham acesso tanto às consultas virtuais quanto aos atendimentos presenciais.

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A plataforma é utilizada para orientações clínicas, acompanhamento pós-operatório, suporte comportamental, prescrição de medicamentos quando permitido, solicitação de exames, emissão de documentos para viagens e encaminhamento para especialistas. Além da praticidade para os tutores, a empresa afirma que o modelo reduz deslocamentos desnecessários e diminui o estresse de animais idosos, debilitados ou com comportamento mais reativo.

Um dos pilares da expansão da +Pet é ampliar o acesso da população à medicina veterinária de alta complexidade. Segundo o CEO, a empresa busca oferecer estrutura semelhante à encontrada em hospitais veterinários premium, mas com planos de saúde que partem de 99 reais por mês. “Nosso objetivo não é criar um serviço apenas para uma parcela da população. Queremos oferecer hospitais de alta complexidade para todas as classes sociais, permitindo que mais famílias tenham acesso a exames, cirurgias e especialistas”, afirmou Pablo.