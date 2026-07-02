+Pet aposta em telemedicina, IA e expansão nacional para transformar a saúde veterinária

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Economia

+Pet aposta em telemedicina, IA e expansão nacional para transformar a saúde veterinária

Empresa projeta alcançar 300 mil vidas até 2030, ampliar rede para 71 unidades e aposta na verticalização para tornar atendimento mais acessível

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 15h18 | Atualizado em 3 jul 2026, 16h10
Fachada de uma clínica veterinária +Pet com letreiro amarelo indicando Hospital 24 horas, Plano de Saúde, Exames Laboratoriais e Farmácia e Pet Shop. A construção é preta com detalhes amarelos e uma pessoa entra pela porta de vidro. Árvores verdes e um prédio alto ao fundo completam a cena urbana
Fachada da +Pet Berrini (+Pet/Divulgação)
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+Pet aposta em telemedicina, IA e expansão nacional para transformar a saúde veterinária Priorize VEJA no Google

O mercado pet brasileiro vive uma transformação acelerada, impulsionada pela humanização dos animais de estimação, pela busca por atendimento especializado e pelo avanço tecnológico na medicina veterinária. De olho nesse movimento, a +Pet acelera seu plano de expansão nacional apostando em um modelo verticalizado que reúne planos de saúde, hospitais, clínicas satélites, telemedicina e inteligência artificial em um único ecossistema.

A companhia pretende encerrar 2026 com cerca de 50 mil vidas ativas e projeta atingir 300 mil clientes até 2030. Paralelamente, a rede deve ultrapassar 20 unidades nos próximos meses e tem um plano de longo prazo para chegar a 71 hospitais e clínicas distribuídos pelo país, levando um modelo de atendimento inspirado na verticalização da saúde humana. “O mercado pet deixou de ser apenas um segmento de produtos e virou uma verdadeira indústria da saúde. Hoje existe uma cadeia completa de medicamentos, equipamentos, alimentação, exames e especialidades médicas voltadas exclusivamente aos animais”, afirmou Pablo Teixeira, CEO da +Pet.

Segundo ele, a evolução da medicina veterinária nos últimos anos foi comparável ao avanço observado na saúde humana. Exames como tomografia, endoscopia, fisioterapia, internação em UTI e diversas especialidades médicas passaram a fazer parte da rotina dos hospitais veterinários.

Modelo inspirado na saúde humana

A estratégia da empresa passa pela verticalização da operação. Em vez de atuar apenas como operadora de planos ou apenas como rede hospitalar, a +Pet integra todas as etapas do atendimento. O modelo combina hospitais de alta complexidade, equipados para cirurgias, internações e exames avançados, com clínicas satélites distribuídas em diferentes bairros. Essas unidades concentram consultas, exames laboratoriais, ultrassom, vacinação, farmácia e atendimento de especialidades, enquanto procedimentos mais complexos são encaminhados aos hospitais centrais.

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Segundo a empresa, esse formato amplia a capilaridade da rede, reduz deslocamentos e melhora a ocupação das unidades. A expansão já contempla estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sul, com novas operações previstas em cidades como Manaus, Belém, Recife, Curitiba e Cuiabá.

Outra frente estratégica da companhia é o uso de inteligência artificial. A empresa desenvolveu uma IA própria para automatizar parte da análise de entrada dos animais nos planos de saúde. Antes realizada manualmente por médicos veterinários, a avaliação passou a ser feita em cerca de dois minutos, contra aproximadamente cinco horas anteriormente.

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A tecnologia cruza informações declaradas pelos tutores, como idade, vacinação, alimentação, sintomas e histórico clínico, com uma base técnica veterinária e casos anteriores para classificar o risco clínico e financeiro do animal. Segundo a +Pet, cerca de 15% dos interessados chegam com alguma doença preexistente. Desses casos, aproximadamente metade é aprovada após a análise da ferramenta, que permite maior padronização dos critérios e ganho de eficiência operacional.

Telemedicina integrada amplia acesso

A TeleMed +Pet realiza atualmente mais de 25 mil teleconsultas por ano, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana, com índice de resolutividade superior a 85%. O diferencial, segundo a companhia, está na integração completa entre o atendimento remoto e os hospitais físicos. Todo o histórico clínico fica registrado em um prontuário único, permitindo que veterinários tenham acesso tanto às consultas virtuais quanto aos atendimentos presenciais.

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A plataforma é utilizada para orientações clínicas, acompanhamento pós-operatório, suporte comportamental, prescrição de medicamentos quando permitido, solicitação de exames, emissão de documentos para viagens e encaminhamento para especialistas. Além da praticidade para os tutores, a empresa afirma que o modelo reduz deslocamentos desnecessários e diminui o estresse de animais idosos, debilitados ou com comportamento mais reativo.

Um dos pilares da expansão da +Pet é ampliar o acesso da população à medicina veterinária de alta complexidade. Segundo o CEO, a empresa busca oferecer estrutura semelhante à encontrada em hospitais veterinários premium, mas com planos de saúde que partem de 99 reais por mês. “Nosso objetivo não é criar um serviço apenas para uma parcela da população. Queremos oferecer hospitais de alta complexidade para todas as classes sociais, permitindo que mais famílias tenham acesso a exames, cirurgias e especialistas”, afirmou Pablo.

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