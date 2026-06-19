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Economia

Pesquisa revela os dias em que os brasileiros mais utilizam automóveis

Webmotors aponta que a sexta-feira concentra o maior uso de carros; veja o uso em outros dias de semana

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 06h04 | Atualizado em 19 jun 2026, 12h05
NA FILA - Carros em Brasília: temor de alta de preço provocou uma corrida aos postos
NA FILA - Carros em Brasília: motoristas dependem do veículo para se locomover (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Pesquisa revela os dias em que os brasileiros mais utilizam automóveis Priorize VEJA no Google

A sexta-feira é o dia da semana em que os brasileiros mais usam o automóvel. A constatação é de um levantamento realizado pelo Webmotors Autoinsights, plataforma de inteligência de dados voltada ao mercado automotivo, que aponta que 72% dos entrevistados indicam esse dia como o de maior utilização do veículo em uma pergunta com múltiplas respostas.

Na sequência aparecem a segunda-feira, mencionada por 70% dos participantes, e a quarta-feira, citada por 69%. Os resultados evidenciam a presença constante do carro na rotina semanal dos brasileiros. O estudo foi realizado com 1.014 usuários da plataforma entre os dias 6 e 7 de maio.

Dias em que há maior uso de automóveis (resposta em múltipla escolha)*:

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  • Sexta-feira: 72%
  • Segunda-feira: 70%
  • Quarta-feira: 69%
  • Quinta-feira: 66%
  • Terça-feira: 64%
  • Sábado: 52%
  • Domingo: 36%

*Números arredondados

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Os dados também mostram que o principal motivo para utilizar o automóvel está relacionado ao trabalho. Essa finalidade foi apontada por 74,4% dos respondentes. Em seguida, aparecem atividades de lazer, com 42,9%, deslocamentos com a família, com 23,6%, e compras, com 14,3%. As viagens curtas foram mencionadas por 12% dos participantes, enquanto os estudos acadêmicos responderam por 2,3% das indicações.

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A pesquisa mostra ainda que, para grande parte da população, o carro é um elemento fundamental para a manutenção da rotina. Segundo o levantamento, 51% afirmam que não conseguiriam manter suas atividades diárias sem um veículo próprio. Outros 27,3% dizem que conseguiriam se adaptar, embora com mudanças na rotina. Já 21,7% dos entrevistados afirmaram que não enfrentariam dificuldades caso deixassem de ter um automóvel, indicando que a dependência do veículo varia entre os brasileiros, mas permanece elevada para a maioria dos usuários.

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