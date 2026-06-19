Pesquisa revela os dias em que os brasileiros mais utilizam automóveis

A sexta-feira é o dia da semana em que os brasileiros mais usam o automóvel. A constatação é de um levantamento realizado pelo Webmotors Autoinsights, plataforma de inteligência de dados voltada ao mercado automotivo, que aponta que 72% dos entrevistados indicam esse dia como o de maior utilização do veículo em uma pergunta com múltiplas respostas.

Na sequência aparecem a segunda-feira, mencionada por 70% dos participantes, e a quarta-feira, citada por 69%. Os resultados evidenciam a presença constante do carro na rotina semanal dos brasileiros. O estudo foi realizado com 1.014 usuários da plataforma entre os dias 6 e 7 de maio.

Dias em que há maior uso de automóveis (resposta em múltipla escolha)*:

Continua após a publicidade

Sexta-feira: 72%

Segunda-feira: 70%

Quarta-feira: 69%

Quinta-feira: 66%

Terça-feira: 64%

Sábado: 52%

Domingo: 36%

*Números arredondados

Continua após a publicidade

Os dados também mostram que o principal motivo para utilizar o automóvel está relacionado ao trabalho. Essa finalidade foi apontada por 74,4% dos respondentes. Em seguida, aparecem atividades de lazer, com 42,9%, deslocamentos com a família, com 23,6%, e compras, com 14,3%. As viagens curtas foram mencionadas por 12% dos participantes, enquanto os estudos acadêmicos responderam por 2,3% das indicações.

Continua após a publicidade

A pesquisa mostra ainda que, para grande parte da população, o carro é um elemento fundamental para a manutenção da rotina. Segundo o levantamento, 51% afirmam que não conseguiriam manter suas atividades diárias sem um veículo próprio. Outros 27,3% dizem que conseguiriam se adaptar, embora com mudanças na rotina. Já 21,7% dos entrevistados afirmaram que não enfrentariam dificuldades caso deixassem de ter um automóvel, indicando que a dependência do veículo varia entre os brasileiros, mas permanece elevada para a maioria dos usuários.