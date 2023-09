Pesquisa mostra que 98% dos pequenos varejos têm dificuldades financeiras

Nove em cada 10 gestores do pequeno varejo alimentar dizem ter algo no negócio tirando o seu sono. Os maiores desafios estão justamente relacionados às despesas administrativas (18%), gestão financeira (15%), como enfrentar a concorrência (10%), questões que envolvem precificação (7%), seguido pelo acesso a crédito (6%). Os dados são da pesquisa realizada pelo Compra Agora em parceria com o Instituto Locomotiva.

Detalhando os desafios financeiros, 98% empreendedores reconhecem dificuldade para investir no negócio e para separar as contas pessoais do comércio. Apenas 2% não têm nenhuma dificuldade financeira. Entre os temas mais citados pelos entrevistados estão investir os ganhos no próprio negócio por conta própria (40%), separar o dinheiro para as despesas do negócio por conta própria para as despesas pessoais (38%), precificar os produtos de forma adequada (37%) e conseguir crédito e empréstimo (36%).

Apesar das dificuldades, 75% deles avaliam que o cenário melhorou no último ano e 88% acreditam que seu negócio irá melhorar no próximo ano. A expectativa está em linha com o Produto Interno Bruto (PIB), que registrou expansão de 0,9% no segundo trimestre de 2023, quando comparado ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. Os dados mostram uma desaceleração em relação ao crescimento de 1,8% (dado revisado) nos três primeiros meses do ano, mas vem bem acima da expectativa do mercado financeiro, que projetava um crescimento entre 0,2% e 0,3% no período.

A pesquisa realizou 1.000 entrevistas entre os dias 25 de abril e 23 de maio de 2023, com proprietários (81%) e funcionários (19%) responsáveis pela gestão comercial do varejo de vizinhança alimentar (possui até 8 caixas físicos) em todas as regiões do Brasil. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais.

