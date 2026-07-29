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Economia

Pesquisa AtlasIntel: 48% confiam em Lula para gerir economia e inflação, contra 44% de Flávio

O instituto perguntou aos entrevistados qual dos dois principais candidatos desempenharia melhor em áreas de governo específicas

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 09h40 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h33
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado (Evaristo Sa/Daniel Ramalho/AFP)
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Pesquisa AtlasIntel: 48% confiam em Lula para gerir economia e inflação, contra 44% de Flávio Priorizar nos meus resultados Google

Além da intenção de voto para presidente, a pesquisa divulgada pelo instituto AtlasIntel nesta quarta-feira, 29, perguntou aos eleitores qual dos dois principais candidatos desempenharia melhor em áreas de governo específicas. O presidente Lula (PT), que busca a reeleição, se saiu melhor em temas como economia e inflação, proteção do meio ambiente e geração de empregos. O senador Flávio Bolsonaro não ficou à frente em nenhum tópico, mas empatou com Lula no item sobre combate à criminalidade e tráfico de drogas.

A pergunta feita aos entrevistados foi a seguinte: “Entre Lula e Flávio Bolsonaro, em quem você confia mais para administrar cada uma das seguintes áreas de governo?” No tema “pobreza e desigualdade social”, 51% responderam que confiavam mais em Lula, e 41% em Flávio, enquanto 8% não souberam responder. Em relação à proteção do meio ambiente, 49% responderam que confiavam em Lula e 41% em Flávio, enquanto 10% não souberam responder. Na gestão de economia e inflação, 48% confiam mais em Lula e 44% em Flávio; 7% não responderam. Geração de empregos: 48%, Lula, e 43%, Flávio. Infraestrutura: 47%, Lula, e 44%, Flávio. Combate à corrupção: 45% confiam mais em Lula, e 43% em Flávio.

Mesmo em equilíbrio fiscal e controle de gastos, o grande calcanhar de Aquiles da gestão econômica de Lula, o nível de confiança foi maior para o presidente, ainda que por uma margem apertada: 45% confiam mais nele nessa área de governo, contra 44% de Flávio Bolsonaro. Essa foi a mesmo proporção das respostas para o tópico “impostos/carga tributária”. O único empate foi no tema “criminalidade e tráfico de drogas”, com os dois candidatos recebendo 46% de respostas de confiança.

Segundo a pesquisa, Lula segue liderando todos os cenários de disputa para a Presidência da República, no primeiro e no segundo turno.

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